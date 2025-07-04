7/4將簽署大而美法案！ 川普：美國將搭火箭前進

美國聯邦眾議院通過「大而美」減稅減支法案，川普隨後表示該法案是美國史上最大的法案，涵蓋了美國所需要的一切，並稱大而美法案將讓美國搭上火箭快速前進。（美聯社）

2025/07/04 08:16

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院在美東時間3日下午（台灣時間4日凌晨）通過「大而美」減稅減支法案，川普隨後表示大而美法案是美國史上最大的法案，涵蓋了美國所需要的一切，並稱大而美法案將讓美國搭上火箭快速前進，他也預計在簽署法案時，將會有B-2、F-22和F-35等戰機飛過白宮上空。。

經過漏夜密集協商和冗長的投票過程，美國聯邦眾議院以218票比214票的些微差距，通過「大而美」減稅減支法案。包含所有的民主黨議員，以及2名共和黨議員雖都表達反對立場，民主黨的眾議院領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）更發表近9小時的長篇演說，打破國會正式議事發言長度紀錄，但這項法案最終仍過關。

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在法案過關後，白宮也隨即在社群發文大喊「勝利！」川普將於當地時間週五（美國獨立日）下午5點簽署支出法案。川普在自家社群平台「真實社群」上也立刻發文大讚，這是史上最具影響力的法案之一，美國是世界上最「炙手可熱」的國家。川普提到，大而美法案是美國史上最大的法案，涵蓋了美國所需要的一切，包括減稅、邊境安全措施以及加強國防等。川普也指出，大而美法案將讓美國搭上火箭快速前進。

川普也對投票支持該法案的共和黨人表示感謝，並強調這項法案對安全非常有利，對南部邊境也非常有利，移民問題也得到了保障，幾乎涵蓋了所有方面。並稱這是迄今為止同類法案中規模最大的一項。

川普對媒體表示，他的第一個任期非常非常成功，「我們擁有歷史上最偉大的經濟，我認為我們這個任期會超越它」。川普也提到，他認為自己現在比以往任何時候都更有權力。

川普也強調，他與眾議院的反對派事前並未達成任何協議，來推動這項巨額法案通過。川普聲稱，這對國家來說將是一份偉大的法案，並指要說服反對派並不難。

由於7月4日適逢美國獨立日，川普也聲稱白宮的慶祝活動將包括數場飛行表演，在他簽署法案時，也將會有B-2、F-22和F-35等戰機飛過白宮上空。

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