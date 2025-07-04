美眾院通過大而美法案 白宮：川普將於4日簽署

2025/07/04 05:06

〔中央社〕幾經波折，美國聯邦眾議院今天以218票贊成、214票反對，通過總統川普（Donald Trump）大規模減稅及支出法案的聯邦參議院版本。白宮發言人李威特表示，川普預計明天將法案簽署成法。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，川普的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）為的是延續他第一任期的減稅政策，並實施去年競選承諾，例如讓小費、加班費免稅，同時投入數千億美元用於移民執法及國防支出。法案還將國家舉債上限提高了5兆美元，以避免財政部將面臨的債務違約風險。

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華郵指出，李威特（Karoline Leavitt）告訴媒體，法案簽署儀式預計美東時間明天下午5時在白宮舉行。

李威特也發布聲明表示，這項法案包括美國史上最大規模的中產階級減稅、永久的邊境安全、大規模軍事經費支出及恢復「財政理性」。這項立法將引爆「前所未見的經濟繁榮」。

她說，川普期待將法案簽署成法，正式迎來「美國黃金時代」。

美國法案必須經眾議院、參議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才完成立法程序。

儘管川普稱這項法案將讓美國人民享有減稅、安全邊境及更強大的軍隊，迎來爆炸性經濟成長，但對共和黨國會議員而言，這項法案可謂關關難過。參院1日進行的最終表決得靠副總統范斯（JD Vance）的關鍵1票才過關，而共和黨在眾院也僅有220席對212席的些微優勢。

參院版法案驚險通過後，數名眾院共和黨議員不願照單全收，外電報導，部分來自競爭激烈選區的溫和派議員反對參院版法案大砍「醫療補助」（Medicaid），還有一些保守派議員以偏離財政目標為由反對通過法案。

綜合美媒報導，眾院今天的投票中，所有民主黨議員都投下反對票，共和黨則有馬西（Thomas Massie）、費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）2名議員表達反對。

為了拖延法案表決，民主黨的眾院領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）發言長達8小時44分鐘，打破眾院史上最長的演講紀錄。他在發言中抨擊法案對醫療補助等項目的削減。

另外，民主黨籍的美國前總統拜登（Joe Biden）也在X發文批評，共和黨這項預算法案「不僅魯莽，也很殘酷」，大幅削減醫療補助，讓數百萬美國民眾失去醫療保障，造成鄉村地區醫院關閉，提高能源費用，同時讓赤字大幅增加。

美聯社先前報導，根據美國國會預算處，參議院針對「大而美法案」所做的修訂將使國債暴增3兆3000億美元，並大幅削減醫療保險覆蓋範圍。（編輯：楊昭彥）1140704

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