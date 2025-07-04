美眾院通過參院版大而美法案 送交川普趕7/4前簽署

2025/07/04 02:54

〔中央社〕美國聯邦眾議院今天以218票贊成、214票反對，通過總統川普的大規模減稅及支出法案的聯邦參議院版本，幾經波折後仍如川普所願，趕在7月4日美國國慶日之前送交給他簽署成法。

美國聯邦參議員1日以51票贊成、50票反對驚險通過川普（Donald Trump）政府力推的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）參議院版本後，法案再送交聯邦眾議院表決。

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由於有數名共和黨聯邦眾議員拒絕投票，啟動辯論的程序表決一度僵持，不過聯邦眾議院今天凌晨仍以219票贊成、213票反對通過程序性投票，就該法案展開辯論及邁向最終表決，並在今天稍後通過法案。

川普近日表示，這項法案將讓美國人民享有減稅、安全邊境及更強大的軍隊，美國將迎來爆炸性經濟成長，他還喊話7月4日前完成法案簽署。

美聯社報導，根據美國國會預算處（Congressional Budget Office, CBO），參議院針對「大而美法案」所做的修訂將使國債增加3兆3000億美元，並大幅削減醫療保險覆蓋範圍。

美國國會預算處的分析報告估計，從2025年到2034年，參院版「大而美法案」將使美國赤字增加近3兆3000億美元，比眾院版高出近1兆美元。1140704

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