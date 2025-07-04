韓美峰會未定卻獲中國邀訪 南韓政府左右為難

由於與美國總統川普的高峰會遲遲未能定案，南韓政府正為中國邀請總統李在明出席對日抗戰勝利紀念日活動陷入苦惱。（歐新社）

2025/07/04 07:33

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國邀請南韓總統李在明出席9月3日在北京舉行的對日抗戰勝利紀念日80週年閱兵活動，韓方正就此與中方溝通，由於李在明與美國總統川普的韓美高峰會遲遲未能定案，首爾當局正為中方的強勢邀請陷入苦惱，對李在明在總統大選前提出的「實用外交」路線構成一大考驗。

南韓「朝鮮日報」3日披露中國邀請李在明出席對日抗戰勝利紀念日活動的過程。早在6月3日南韓總統大選前，中方就提出新任總統出席勝利日活動的邀請。在並未呈交正式邀請函等情況下，在學術會議或大使館活動、實務協商等場合，中方便提出相關訴求。

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在李在明就任總統第7天的6月10日，他和中國國家主席習近平首次通話，習近平當時親自邀請李在明在勝利日時訪問中國。據稱中方還向美方試探，川普是否可能出席勝利日閱兵式。韓方認為，川普出席閱兵式的可能性微乎其微，而基於美國遏制中國政策等因素，李在明也不太可能出席。

然而，本月1日，中國外交部亞洲司司長劉勁松向南韓外交部東北亞局長姜英信，再次提出邀請。分析認為，在這場主要由俄羅斯、白俄羅斯等社會主義國家領袖參加的對日抗戰勝利紀念日活動中，邀請被視為自由民主陣營的南韓元首出席，有助於提高宣傳效果。

2015年中國舉行勝利日70週年活動時，在西方領袖抵制出席的閱兵式上，南韓前總統朴槿惠是民主陣營唯一出席的元首，在國內外引發重大爭議。

報導指出，在與川普舉行首次元首高峰會定案之前，卻先收到中國的邀請，李在明政府正在為如何應對而苦惱，李在明維持韓美日合作，同時改善與中俄關係的「實用外交」路線面臨考驗。

韓美政府原擬本月底在華盛頓舉行韓美高峰會，但據稱峰會可能延至8月以後。英國媒體報導，川普將於本月底訪問蘇格蘭，參觀高爾夫球度假村。

此外，10月底至11月初在南韓慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，也陷入不確定狀態。此前，韓方邀請習近平出席慶州APEC峰會。消息人士認為，APEC是美國、日本、澳洲、中國等國家元首都會出席的會議，習近平出席的可能性很高。如果習近平屆時訪韓，將是中國國家元首自朴槿惠政府時期的2014年以來首次訪韓。

但在韓美高峰會日程尚不明朗的情況下，中國邀請李在明出席比APEC提前2個月舉行的勝利日活動，似乎是想以勝利日和APEC為槓桿，引導李在明先訪中。

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