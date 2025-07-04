對李在明可能訪中不滿？美國務卿魯比歐取消訪韓

南韓朝鮮日報報導，美國國務卿魯比歐原訂下週訪問南韓，但已告知首爾當局難以成行。（路透）

2025/07/04 06:53

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國務卿兼國家安全顧問魯比歐原訂下週訪問日本、南韓和馬來西亞等亞洲3國，但據稱已取消訪韓行程，是否與中國邀請南韓總統李在明訪中有關，目前不得而知。

南韓「朝鮮日報」3日報導，魯比歐原訂8日至9日訪韓，已與首爾當局協調日程，以便對李在明進行禮節性拜訪。但美國國務院在訪韓5天前的3日（美國時間2日）告知首爾，由於美國「內部情勢」等原因，訪韓難以成行。

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這是李在明政府成立後，首次有美國高層官員取消訪韓計畫。南韓總統辦公室3日表示，韓美2國對魯比歐訪韓的可能性持開放態度，將持續就高層官員交流進行協商。

不過，據稱魯比歐10日仍將按照原訂行程，出席在馬來西亞吉隆坡召開的東南亞國協區域論壇（ARF）會議。

據報導，李在明上任後的首次訪問美國行程，以及與美國總統川普的韓美高峰會日程，目前尚未敲定，魯比歐又突然取消訪韓，外交界已出現韓美關係是否出現問題的質疑。

與此同時，中國已正式邀請李在明出席9月3日的對日抗戰勝利紀念日活動。總統辦公室聲稱，關於李在明是否出席中國對日抗戰勝利日活動，正與中方溝通，「具體內容不便透露」。

另一方面，南韓「東亞日報」3日獨家披露，美國參謀首長聯席會議主席凱恩，將於下週訪問南韓。有分析認爲，在以本月底爲目標推進韓美高峰會的情況下，凱恩訪韓可能會根據最近擴大美軍戰略靈活性的基調，討論調整駐韓美軍的作用及規模問題。

報導引述總統辦公室人士透露，凱恩將於10日前來首爾參加韓美日參謀首長會議。這是繼拜登政府時任參聯會主席布朗之後，美國參聯會主席時隔1年8個月再次訪韓。

據報導，韓美軍方將以凱恩訪韓爲契機，討論川普政府公開宣布的南韓等亞洲盟國增加國防開支，以及重新調整駐韓美軍作用的問題。據悉，川普政府將於8月公布旨在擴大駐亞洲美軍戰略靈活性和加強盟國貢獻的新國防戰略，以牽制中國。

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