姐妹淘力量大！黑猩猩媽媽社交網密切 寶寶存活率也高

剛果一處庇護中心的黑猩猩。（歐新社檔案照）

2025/07/03 21:45

〔編譯管淑平／綜合報導〕在黑猩猩的世界裡，強大的社交網有可能事關生死，不僅對成年、對黑猩猩寶寶也是如此。近日發表的一份研究指出，母猩猩若有密切的社群網，就算沒有近親幫忙照顧，其寶寶存活機率也較高。

科學新聞網站《科學日報（ScienceDaily）》2日報導，杜克大學以坦尚尼亞戈貝國家公園（Gombe National Park）37年的長期資料，以37隻不同的東部黑猩猩（Eastern chimpanzee）媽媽和牠們的110隻寶寶為對象，探究母猩猩的朋友圈與其寶寶存活率的關聯性。研究人員著重在母猩猩生產前一年，與其他雌猩猩一起相處、互相理毛等社交互動，但排除產後那段時間的社交行為，因為這段時間難以確認寶寶死亡與媽媽社交行為之間的因果關係。

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研究發現，社交網較密切的母猩猩，其寶寶活超過1歲的機率顯著較高，出生後第1年是新生猩猩死亡風險最高的一段時間。研究對母猩猩的社交關係評分，社交關係為其群體平均值2倍的媽媽，牠們的寶寶95%的機率能活過第一年；低於平均值一半的，此機率降低到75%。這個影響一直持續到寶寶5歲，也就是大約斷奶的年齡。而且有社交網的雌猩猩，生了寶寶後仍會維持其社群關係，這意味著這種姐妹情誼是一種穩定、非短期的關係。

研究團隊接著測試，群體中有血緣親近的雌性，例如媽媽或姊姊，是否是這種存活率優勢的原因，答案是「不是」。另外，研究也測試媽媽與雄猩猩的關係，是否對寶寶發揮了某種保護作用，答案也是「不」。無論親屬關係，影響最大的是媽媽與其他雌猩猩的社交連結。

這份研究報告在《iScience》期刊發表。杜克大學演化人類學助理研究教授費德布魯姆（Joseph Feldblum）說，「這告訴我們，不僅關乎生於一個有支持力量的家庭，主要在於與非親屬的社會關係」。

研究人員尚未找出帶來這種生存優勢的機制，不過有幾種可能，如社交關係密切的雌猩猩，或許較少受到其他雌性騷擾，在保護食物和寶寶上則獲得更多幫助，或者牠們的寶寶被其他群體成員攻擊死亡的可能性較低；社交連結或許也有助於母猩猩懷孕期，維持較好狀態，使其寶寶出生就享有比較高的存活機會。

費德布魯姆說，人類非常善於協力、合作，研究黑猩猩的社交動態，有助於了解人類如何演化成今日的社會性、具有合作能力的物種。

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