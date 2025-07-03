瑞士情報局示警間諜活動加劇 最大威脅來自中俄

瑞士情報機構點名中國與俄羅斯是最大情報活動威脅來源。（路透）

2025/07/03 21:43

〔編譯林家宇／綜合報導〕「瑞士聯邦情報局」（FIS）2日發布「2025瑞士安全」威脅情勢評估報告，直指伯恩安全情勢逐年惡化，全球對峙局勢以美國和中國、俄羅斯分據兩端，對國家造成直接影響，包括間諜行動高度威脅、武器擴散活動增加，恐怖主義威脅持續上升，年輕族群的網路激進行為亦尤其令當局擔憂。

報告指出，國際秩序正經歷重大轉變，美中之間的敵對關係將大幅形塑未來數年的全球安全政策。中國、俄羅斯、北韓、伊朗正越加緊密合作，尋求重塑由西方主導的國際秩序。加上進行中的烏俄戰爭和告一段落的以伊衝突，當前的種種危機加劇了全球的不安全性。

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瑞士承受來自全球衝突的巨大壓力，作為許多國際組織所在地及創新中心，是外國情報機構關鍵目標之一。數個國家在瑞士境內設置臥底情報官員，偽裝成外交人員、商業人士、媒體代表或遊客。

最大間諜活動威脅來自俄羅斯與中國，兩國皆在瑞士境內維持活躍間諜活動，所關注的目標有聯邦機構、企業、國際組織和研究機構。與其他國家間諜專注流亡海外人士不同，中俄具有足夠資源追求其他目標，包括警力、外交事務、記者和大學，並在外交任務中安插機密人員。

FIS局長杜西（Christian Dussey）表示，瑞士所經歷的威脅之多前所未見，「我們不是旁觀者，而是直接受到影響」。

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