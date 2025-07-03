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    震到崩潰塊陶啊！日本鹿兒島外海狂震上千次 十島村居民明起撤離

    鹿兒島縣的十島村村長久保源一郎宣布，明（4）日起安排首批居民前往其他地區避難。（圖擷取自「【公式】十島村Youtubeチャンネル」Youtube）

    鹿兒島縣的十島村村長久保源一郎宣布，明（4）日起安排首批居民前往其他地區避難。（圖擷取自「【公式】十島村Youtubeチャンネル」Youtube）

    2025/07/03 21:23

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本鹿兒島縣外海吐噶喇群島（トカラ列島）最近地震破千次，震度與頻率有增加趨勢，今天下午更發生規模5.5、震度首次達到6弱的地震，是當地觀測史以來首次出現6級以上震度。十島村村長宣布，明（4）日起安排首批居民其他地區避難。

    綜合日媒報導，鹿兒島縣十島村目前居民有76人，吐噶喇群島6月21日起地震不斷，十島村居民雖然無人傷亡，也沒有財產損失，但是連日防範地震導致精神損耗嚴重，陸續向村長久保源一郎提出從島上撤離訴求。鹿兒島縣成立了災害對策本部，今晚緊急與久保源一郎召開線上會議。

    久保源一郎在會議上說，已為希望去島外避難且已完成準備的居民做好安排，預計4日凌晨2點開始，定期渡輪從奄美大島名瀬港出發，途中依序停靠十島村7個有人居住的島嶼，接避難居民，同天夜間抵達鹿兒島市鹿兒島港；已安排住宿設施供居民暫住，確保避難者安全與生活需求。

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