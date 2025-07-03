相距僅數公尺！俄羅斯基洛級潛艦浮出海面 與法國漁船「面對面」

俄羅斯基洛級潛艦示意圖。（路透檔案照）

2025/07/03 19:47

〔編譯管淑平／綜合報導〕一艘法國漁船日前在布列塔尼外海作業，突然見到海面上浮出一艘俄羅斯基洛級潛艦，當時兩者相距僅數公尺，形同與潛艦「面對面」。

英國《電訊報》2日報導，該艘拖網漁船「貝倫諾斯號（Belenos）」6月28日上午，在布列塔尼外海、英吉利海峽的澤西島（Jersey）和根西（Guernsey）間海域作業，目睹該艘俄羅斯潛艦浮出水面，漁船人員拍下當時的畫面，其中一張看來有人從潛艦指揮塔前探出。

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電訊報指出，這艘潛艦艦名尚未被披露，但是顯然一如俄國大量生產的基洛級潛艦，為傳統柴電攻擊潛艦。這項消息曝光時值法國軍方2日才披露，俄羅斯、北韓和伊朗運作的「影子船隊」規模「大約900艘」，其中每天有12艘穿過英吉利海峽。

率先報導此事的法國地方報《法蘭西西部報（Ouest-France）》，引述法國大西洋海事省說法，海事省證實此事，但有意淡化，表示「那是一艘被追蹤一段時間的潛艦，只是過境航行」。

大西洋海事省表示，在該艘潛艦往南航行往地中海、或沿非洲海岸南下之際，一艘法國巡防艦始終伴隨監視，法方並依既定程序，將相關資訊通報北約盟友；該路線是俄羅斯北方艦隊或者波羅的海艦隊經常採行的路線。該署說，「大致而言，俄羅斯潛艦不刻意隱匿，因為他們知道，我們知悉他們的存在」。

????????????????⚓️ INSOLITE | Un sous-marin russe a fait surface samedi devant un chalutier français en train de pêcher au large des Côtes-d’Armor. Les pêcheurs ont pu le photographier. pic.twitter.com/6Qqp4DsZBe — Cerfia （@CerfiaFR） July 2, 2025

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