中國寄恐嚇信中止大罷免？陸委會：怎樣都有可能

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

2025/07/03 19:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會連日接獲恐嚇信件，要求中止大罷免行動，不然就要縱火、砍人，血洗內湖捷運站和陸委會。關於連續恐嚇信是否中國在背後所為？陸委會發言人梁文傑今日強調，怎麼樣都有可能。我們只能夠說，有人想要用最小成本，來達到最大驚擾程度，會儘量不讓他們得逞。

陸委會近日多次收到恐嚇郵件，6月27日恐嚇信內容提及，陸委會若不撤下有關蕭美琴日前在捷克疑遭中國派員尾隨並試圖攻擊的新聞訊息，將在陸委會位於台北市中正區的辦公大樓放炸彈，引爆傷人。

請繼續往下閱讀...

6月29日凌晨，陸委會再度接獲恐嚇信，對方聲稱若不中止大罷免行動，將派人到陸委會潑汽油點火、持刀砍人等。

此外，7月1日凌晨，陸委會也接獲電子恐嚇信，對方以台語口吻稱，「恁祖嬤今晚會手起刀落，讓內湖捷運站和陸委會成為血泊」，揚言持刀砍人、潑汽油縱火等。

據了解，為避免遭不明人士恐怖攻擊，陸委會近日已於中央聯合辦公大樓18樓增設一名警力，維護樓層的門禁及安全。

對此，梁文傑表示，最近應該就連續四、五張了，內容你們大概都知道。對我們來講，這樣的恐嚇信大部分想要引起驚擾，目的是要用最小成本，達到擾亂人心的最大效用，所以不會對這件事做出太大反應，以免讓歹徒得逞，我們就按照SOP報警。

梁文傑指出，因為連續好幾封都提到跟大罷免有關，所以我們也跟保六商量，請保六增加對陸委會四層樓的安全保衛，外面有新增一個警衛桌，那是要保護在場各位記者的安全。

針對是否中國在背後操作？梁文傑回應，不曉得！因為警方到目前為止，並沒有抓到人，怎麼樣都有可能。但我們只能夠說，有人想要用最小成本，來達到最大驚擾程度，我們會儘量不讓他們得逞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法