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    鹿兒島外海地震破千次！日本氣象廳急籲民眾睡前先做「這2件事」

    日本氣象廳呼籲吐噶喇群島民眾做好防災準備，睡前找一個安全的地方就寢。示意圖。（圖取自photoAC）

    日本氣象廳呼籲吐噶喇群島民眾做好防災準備，睡前找一個安全的地方就寢。示意圖。（圖取自photoAC）

    2025/07/03 19:53

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本鹿兒島縣外海吐噶喇群島6月21日起至今（7/3）已累積逾千次地震，且震度與頻率有增加趨勢，昨才發生1小時內連發4起規模5以上地震，今下午又有一起芮氏規模5.5地震，震度首次達到6弱，驚動日本政府緊急召開記者會。日本氣象廳今天再三呼籲當地民眾入夜就寢前必須做好「2件事」。

    鹿兒島縣外海狂震逾千次，吐噶喇群島今下午4點13分（台灣時間下午3點13分）一起規模5.5地震，十島村惡石島感到到最大震度6弱，不僅是這段期間群震中出現最大的震度，也是當地自1919年開始觀測，這106年首次出現6級震度。日本內閣官房長官林芳正今下午5點（台灣時間下午4點）與氣象廳召開緊急記者會說明。

    據《每日新聞》報導，氣象廳地震海嘯監測部門負責人海老田綾貴表示，「很遺憾，我們無法預測這一系列群震何時會結束」。他再三呼籲吐噶喇群島民眾做好防災準備，入夜睡前請找一個家具不會倒塌、東西不會從你頭上掉下來的地方就寢，並將鞋子和手電筒放在枕頭旁，以便強震來襲時第一時間就能逃跑。

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