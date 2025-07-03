7月5日末日預言衝擊日本旅遊！ 東京大學地震專家說話了

漫畫預言引發恐慌，日本觀光人潮受影響。示意圖。（法新社）

2025/07/03 21:16

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本漫畫家龍樹諒（Ryo Tatsuki）的作品，預言7月5日將有大災難，相關傳言在社群平台瘋傳，引發部分地區赴日旅遊人數驟減，甚至影響航空公司航班。專家出面澄清，「連科學都無法精準預測地震，更遑論漫畫」。

根據《路透》報導，日本今年觀光人潮創下新高，4月單月旅客人數高達390萬人次。不過受「漫畫預言災難」謠言影響，5月起旅客人數略有下滑，其中來自香港的旅客人數年減11%。香港旅行社業者Steve Huen坦言，與漫畫《我所看見的未來》相關的末日預言在當地流傳甚廣，導致赴日行程訂單砍半，所幸靠降價與旅遊保險才勉強止跌。

請繼續往下閱讀...

據悉，這些預言源自漫畫家龍樹諒在1999年出版、2021年再版的作品《我所看見的未來》。她當年曾預示2011年3月會發生大規模地震與海嘯，與東日本大震災的發生時間相符，引發網友熱議。

如今不少人將書中描繪的2025年7月5日災難情節，視為另一場可能成真的預言。儘管龍樹諒本人已多次澄清「漫畫內容只是根據夢境創作」，強調自己並非預言家，相關謠言仍持續發酵。

東京大學地震學教授蓋勒（Robert Geller）則公開駁斥此說法，他指出，自1971年投入地震研究以來，從未見過任何地震預測準確命中，「即使是基於科學的地震預測也不可能這麼精確」。

日本位處「環太平洋火環」地震帶，近期九州南端外海也已出現逾900起小規模地震，引發民眾焦慮。不過蓋勒強調：「這些微震與末日無關，預測災難時間地點毫無根據」。

在赴日意願明顯轉弱情況下，包括香港的廉價航空大灣區航空（Greater Bay Airlines）近日也宣布，自9月起無限期停飛日本德島航線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法