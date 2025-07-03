海豚睪丸尺寸驚人!倫敦大學學者揭密：全因牠們是「濫交高手」

海豚等濫交物種，其睪丸相對於體重往往異常巨大，這是在「精子戰爭」下的演化結果。示意圖。（法新社）

2025/07/03 19:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕人類身體的每一個結構，幾乎都是數十億年演化的結果。從脊椎到乳腺，這些特徵在生物演化樹上各有來歷。然而，部分身體構造的演化動機至今仍無定論，例如人類為何擁有全動物界獨一無二的「下巴」，以及我們的睪丸大小為何介於黑猩猩與大猩猩之間。

英國倫敦大學學院動物學教授特佛德（Max Telford）近日於《Science Alert》發表專文指出，若某項身體特徵曾在多種物種中出現「重複演化」，就能藉由比較找出其演化原因。以睪丸為例，研究人員發現睪丸大小與交配制度息息相關。

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舉例來說，體型相近的黑白疣猴與鬃猴，前者一夫多妻，雄性獨占後宮，其睪丸僅約3克；而群交頻繁的鬃猴，則擁有高達48克的睪丸。原因在於「精子競爭」：配偶數多，精子產量必須增加以提高受孕率。

這種趨勢在人類近親與其他哺乳類中也屢見不鮮。大猩猩體型龐大但繁殖制度封閉，睪丸相對小；黑猩猩與倭黑猩猩交配頻繁，睪丸則明顯更大。海豚甚至更極端，其睪丸重量可達體重的4%，等於人類睪丸重達3公斤。旋轉海豚被觀察有集體交配行為，強化了「交配混亂×睪丸膨脹」的理論。

透過這些重複演化案例，科學家建立出一套穩定的推論關係：交配制度越開放的物種，睪丸越大；制度越封閉，睪丸越小。而人類睪丸大小恰落在中間地帶，暗示我們的祖先可能採行混合式繁殖策略，兼具排他性與開放性。

至於下巴，則是人類演化中的未解之謎。這項獨特構造不僅尼安德塔人沒有，其他物種也無類似對照，使其難以透過重複演化邏輯加以解釋。

大猩猩（圖）這類採取一夫多妻、獨占交配權的物種，由於缺乏「精子戰爭」的演化壓力，其睪丸相對於體型，顯得特別小。（路透資料照）

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