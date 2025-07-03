宛若摩天大樓！ 鹿兒島外海狂震逾千次 地震監測3D圖「直衝天際」

吐噶喇群島這些時日狂震逾千次，3D圖層層相疊「直衝天際」，宛若一座摩天大樓。（圖翻攝自Earthquake 3D Live Feed）

2025/07/03 19:02

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本鹿兒島縣外海吐噶喇群島6月21日起至今（7/3）已累積逾千次地震，且震度與頻率有增加趨勢，昨天才發生1小時內連發4起規模5以上地震，今下午又有一起芮氏規模5.5地震，震度首次達到6弱，驚動日本政府緊急召開記者會。另外，從全球地震監測3D圖可以看到，鹿兒島外海近日連震已讓3D圖「直衝天際」，宛若一座摩天大樓！

鹿兒島縣外海狂震逾千次，吐噶喇群島今下午4點13分（台灣時間下午3點13分）一起規模5.5地震，十島村惡石島感到到最大震度6弱，不僅是這段期間群震中出現最大的震度，也是當地自1919年開始觀測，這106年首次出現6級震度。

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日本內閣官房長官林芳正今下午5點（台灣時間下午4點）與氣象廳召開緊急記者會，除了說明地震狀況及注意事項，氣象廳也再度回應各界瘋傳的「7月5日世界末日說」等謠言，重申都是假消息，呼籲民眾不要輕易相信這些不準確的預測。

根據《NHK》報導，日本東京大學地震研究所教授酒井慎一表示，今下午發生的地震震級較大，未來仍有可能發生類似震級的地震，請大家做好準備，慎防持續搖晃導致坍方等災情發生。另外，即時全球地震監測3D圖顯示，吐噶喇群島這些時日狂震逾千次，3D圖層層相疊「直衝天際」，宛若一座摩天大樓，地震頻率遠超世界各國。

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