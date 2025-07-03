當你第二個爸媽！菲律賓首都實施「未成年宵禁」

圖為2016年菲律賓馬尼拉實施未成年宵禁，社工「逮捕」2名女童。（美聯社檔案照）

2025/07/03 22:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓首都馬尼拉市7月1日宣布，自2日起重新實施未成年人宵禁，規定未滿18歲者不得在晚間10時至翌日凌晨4時於街頭遊蕩。

據《菲律賓星報》報導，莫雷諾（Isko Moreno）本月1日重返馬尼拉市長職位首日，在第2號行政命令中明確規定，未成年者的宵禁時間為晚上10時至隔日凌晨4時，主張此舉是為了保護兒童，並非處罰。

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莫雷諾指出，當地居民對深夜在街頭閒晃的未成年人感到憂心，認為影響社區治安與秩序。他提及曾出現兒童深夜飲酒、鬥毆、吸毒或涉及偷竊等行為，強調宵禁有助降低風險。他表示：「當孩子們在深夜無目的遊蕩，不僅讓鄰里不安，也對自身構成危險。」

根據新政令，被發現違規的未成年人不會受到法律制裁，但會由社福單位人員帶回各區24小時服務的辦公室，通知家長並進行後續輔導。市政府也規劃設立針對高風險青少年的干預計畫，包括心理輔導、青少年活動與家長教育等，協助家長與孩子理解法律與社會期待。

莫雷諾形容此舉是市政府「扮演額外父母」角色，強調目的並非懲罰，而是協助指導。他在就職演說中表示：「我們不是要壓迫孩子，而是希望他們有規律生活，安心入睡，不讓家長擔憂。」

本次政策將由馬尼拉市社會福利部（MDSW）主責執行，並聯合警方與災害應變單位展開夜間巡查。MDSW主任富恩特（Jay dela Fuente）表示，所有區辦公室將與各鄉鎮合作，確保宵禁順利推行，並對違規個案提供必要協助與教育。

這並非馬尼拉首次實施未成年人宵禁。2022年新冠疫情期間，地方當局也曾因防疫需要而推行類似措施。

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2016年違反宵禁的未成年男孩躺在地上大哭，不想被警方逮捕。（美聯社檔案照）

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