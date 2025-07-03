不甩支持度只剩2％ 秘魯總統自肥加薪100％

秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）。（美聯社檔案照）

2025/07/03 17:59

〔編譯管淑平／綜合報導〕秘魯政府2日宣佈，總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）將自己的薪資提高一倍。博魯阿爾特任期僅剩一年，5月公佈的民調顯示，她的支持度僅剩2%。

《法新社》3日報導，根據官方公告，博魯阿爾特薪資經過調整後，成為相當於月薪1萬美元（約28萬台幣）。5月曾有報導指總統打算為自己加薪，當時總統府還駁斥該報導。

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經濟部長佩雷斯—雷伊斯（Raul Perez-Reyes）說，這個薪資水準，是根據12個拉丁美洲國家領袖薪水比較後決定的數字，調整前博魯阿爾特的薪水在這12國中為倒數第二，僅高於玻利維亞總統的薪水。

不過，博魯阿爾特民意支持度崩盤，5月的民調顯示，她的支持度僅約2%，這時宣佈調薪，輿論反應不佳。經濟學家伊茲奎耶多（Jorge González Izquierdo）向秘魯N頻道電視台（Canal N）說，「由於她的支持度已接近0，現在是最不適合宣佈這個消息的時機」。前經濟部長卡斯蒂亞（Luis Miguel Castilla）認為，這項措施會強化對總統浮華的觀感。

博魯阿爾特2022年12月在抗議聲中上台以來，任內反政府示威、醜聞不斷，幫派暴力升溫也激化民眾對政府的不滿，涉及她的調查案有10幾起，包括被稱為「勞力士門（Rolexgate）」的未申報珠寶、名錶等。

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