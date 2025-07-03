討真相！中國南方航空機長刺傷公司高層後身亡 妻子懷疑尪遭推下樓

中國南方航空近日驚傳機長疑遭受不公平待遇，持刀桶殺2名公司高層後輕生。（歐新社）

2025/07/03 21:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國南方航空近日驚傳一名機長疑因遭受不公平待遇，心生不滿持刀刺傷2名公司高層後輕生身亡，但又有消息傳該名機長是被推下樓，引發外界熱議。昨天（2日）當事機長的妻子在中國社群平台發文討真相，並暗指南航平時就會欺壓員工。

中國南方航空吉林分公司機長李煜眾，疑因受到不公平待遇心生不滿，本月1日用刀捅殺公司的工會主席和飛行部經理，犯案後由15樓墜樓；有消息則稱李男是在爭執過程中被推下樓。相關消息隨即在中網掀起熱議，一度登上微博熱搜，中媒記者獲悉此事，第一時間多次致電南航吉林分公司，但都無人接聽，至今也沒有回應。

請繼續往下閱讀...

吉林省長春市二道區楊家店派出所證實有接獲報案，但不便透露更多細節，僅稱該案已移交上級刑案偵辦部門。後續長春警方發布警情通報稱，事發於1日上午10點左右，李男因工作糾紛，將52歲黃某、47歲李某刺傷後跳樓身亡，黃、李2人送醫救治無生命危險，全案正進一步偵辦。

昨天，一名為「機長墜樓家屬」、頭貼放上「天理何在」的帳號在小紅書上發文，「我是南航機長李煜眾的家屬（妻子）。李煜眾於7月1日在南航吉林分公司上午身亡，期間沒有任何人通知我們家屬，甚至連最後一眼和是否搶救及時都不知道。」

「一個工作將近10年的飛行員，為國家為人民做貢獻，工作得過很多獎。我就想知道為什麼突然身亡了，我丈夫李煜眾給我留言很長很長，在你們公司到底受到了哪些刺激，我就想知道你們到底是怎麼欺壓員工的！到底李煜眾受到了什麼不公平的待遇？我要知道真相，真相到底是不是人為推下去的？到底都有哪些潛規則？我要公道！」

相關新聞請見：中國南航機長持刀捅殺公司高層自盡！ 同業驚呼：險釀蓄意空難...

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法