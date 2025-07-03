當地百年來最大震度！逾千次地震身心瀕崩潰 十島村擬全島撤離

鹿兒島縣十島村惡石島震度高達6弱，是這段時間逾千次地震中所出現的最大震度，也是十島村自1919年有觀測以來最大震度。（圖擷自日本氣象廳）

2025/07/03 17:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本鹿兒島縣外海的吐噶喇群島（トカラ列島）自當地時間21日起至今下午4點已累積1031次地震，今下午4點13分（台灣時間下午3點13分）一起規模5.5地震更是讓當地逾百年以來首次出現震度6弱；十島村村長久保源一郎指出，居民在連日地震下已瀕臨崩潰，考慮撤島避難。

綜合日本媒體報導，當地時間今下午4點13分（台灣時間下午3點13分）吐噶喇群島海域發生規模5.5地震，鹿兒島縣十島村惡石島震度高達6弱，是這段時間逾千次地震中所出現的最大震度，也是十島村自1919年有觀測以來106年年間首次出現6級以上震度。

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十島村村長久保源一郎受訪時指出，惡石島全島38戶80人均已確認安全，無人受傷，也未發現重大損失。

久保源一郎說，地震還在持續，情況難以預測，居民們已經在連日酷暑及地震中感到精疲力竭了，他透露：「我們正在考慮全島撤離。會收集居民們的意見做決定。」

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