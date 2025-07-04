富豪瘋買超級遊艇原因曝！一艘12億起跳 比大比豪華

疫情期間無法入住高級飯店，讓不少超級富豪轉向擁有私人遊艇，促使遊艇市場蓬勃發展。（路透）

2025/07/04 00:13

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全球超級遊艇市場近年蓬勃發展，成為富豪圈新寵。疫情期間無法入住高級飯店，不少超級富豪轉向擁有私人遊艇。根據統計，超級遊艇訂單數在疫情後屢創新高，船隻不僅更大，內裝也更加豪華，堪比移動式五星級飯店。

《BBC》報導，國際遊艇媒體《Boat International》統計，2022年全球新建與訂購的超級遊艇達1024艘，較2021年成長25％；2023年更進一步上升至1203艘，創下歷史新高。義大利遊艇製造商Amer的共同持有人阿梅里奧（Barbara Armerio）說，疫情期間富豪無法入住高級飯店，進而將超級遊艇視為「安全島」，成為奢華旅遊的新選擇，帶動市場買氣大幅成長。

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儘管預估2025年新建與訂購的遊艇總數略下滑到1138艘，但遊艇尺寸卻持續升級，光是長度超過76公尺的超大型遊艇就有61艘正在建造。現代超級遊艇設備也越來越齊全，從直升機停機坪、電影院、健身房、美容沙龍到桑拿間等設備一應俱全。而一艘入門級的小型超級遊艇要價約3600萬歐元（約新台幣12億元），旗艦型的105公尺遊艇更可高達近3億歐元（約新台幣102億元）。

報導指出，義大利仍穩居全球超級遊艇製造龍頭，2023年相關產業營收高達83億歐元（約新台幣2828億元），占全球總量約一半。當地造船廠仰賴完整的產業鏈與職人工藝，打造出一艘艘堪稱「海上藝術品」的豪華遊艇。阿梅里奧說，他們堅持少量生產、專注品質，連船上所用的大理石材都親自到托斯卡尼採石場挑選，確保完美。

買家族群方面，阿梅里奧說，目前仍以美國客戶為主力，但來自土耳其、印尼與墨西哥等新興經濟體的富豪買家迅速增加。反觀俄羅斯，受到國際制裁影響，當地買家數量則大幅減少。她認為，隨著全球經濟版圖變化，超級遊艇市場也正出現新的消費勢力。

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