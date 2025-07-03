科學vs.玄學！7/5世界末日說 日本氣象廳記者會再度直球回應

日本氣象廳今天下午緊急召開記者會，說明地震狀況及注意事項，也再度回應瘋傳的「7月5日世界末日說」。（圖擷取社群平台「X」、「テレ東BIZ」YouTube）

2025/07/03 18:08

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本鹿兒島縣外海的吐噶喇群島（トカラ列島）上月21日至今地震頻傳，氣象廳今（3）日下午首度觀測到「震度6弱」，也是群震發生期間震度最大的一次。日本政府與氣象廳緊急召開記者會，除了說明地震狀況及注意事項，氣象廳也再度回應各國瘋傳的「7月5日世界末日說」等謠言。

綜合日媒報導，吐噶喇群島從6月21日上午開始連續多日發生震度1以上有感地震，截至今天下午5點，已經累積超過1050次。根據日本氣象廳觀測紀錄，當地時間今天下午4點13分（台灣時間下午3點13分）吐噶喇群島海域發生規模5.5地震，鹿兒島縣十島村惡石島震度達到6弱，是當地發生上千次地震以來最大震度。

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針對吐噶喇群島地震強度增強趨勢，氣象廳在當地時間今天下午5點25分（台灣時間下午4點25分）召開記者會，同樣由地震火山部的地震海嘯監視課長海老田綾貴說明，海他說，目前仍不清楚地震主因，且這場連續地震無法被人為控制停止，僅能呼籲民眾保持警戒。

海老田綾貴指出，今日吐噶喇群島發生該地區有史以來最大的一次的地震，超出先前建議當地居民須注意的震度範圍，但他們呼籲當地居民得在生活中要假設可能發生更大強度的搖晃，目前需留意可能發生震度約達6的搖晃地震，「搖晃肯定會停止，但我們希望人們在一段時間內保持高度警戒。」

另外，氣象廳昨天與今天的記者會上，有記者詢問吐噶喇群島今年地震頻繁發生的情況，是否與「吐噶喇定律」（トカラの法則）、「7月5日預言」（7月5日の予言）有關。據悉，後者源自日本漫畫家龍樹諒《我所看見的未來》描繪2025年7月5日，日本南部近海可能會發生巨大地震與海嘯，宛如末日的預言引起各界擔憂。

對此，海老田綾貴直白指出，「坊間流傳的謠言都是假消息」（巷の話はデマです），所謂的「吐噶喇定律」和「7月5日預言」都沒有任何科學依據，這些預測內容的都有明確時間、地點和規模，然而目前的科學技術與知識，仍無法精準預測地震發生，呼籲民眾不要輕易相信這些不準確的預測。

「7月5日に災難」科学的根拠ないのに…観光に影響も、人が“予言”や“デマ”を信じてしまう理由https://t.co/tYUD8BsxwJ



気象庁も異例の対応を見せています。



「現在の科学的知見では、日時、場所、大きさを特定した正確な地震予知は不可能。“信頼すべきではない”」と会見で発表しました。 — TBS NEWS DIG Powered by JNN （@tbsnewsdig） July 3, 2025

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日本氣象廳記者會同樣由地震火山部的地震海嘯監視課長海老田綾貴說明。（圖擷取自「テレ東BIZ」YouTube）

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