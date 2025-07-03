「大而美法案」程序表決竟耗時7小時半 眾院將進行最終生死表決

美國眾議院議長強生7月3日現身國會，神情凝重。當日共和黨領袖為確保川普重大稅改與支出法案過關，陷入長時間表決僵局，總統本人也親自施壓黨內搖擺票。（彭博）

2025/07/03 18:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《法新社》報導，美國眾議院預計將於當地時間3日上午，對總統川普的標誌性稅改與支出法案進行最終表決。然而，該法案前一天在艱困的程序表決中，因共和黨內部嚴重分裂而數度瀕臨脫軌，其中一項投票更創下眾院史上最長紀錄，凸顯此案前景未卜。

這部被川普稱為「大而美法案」（One Big Beautiful Bill），旨在擴大軍費、資助大規模移民驅逐，並投入4.5兆美元（約新台幣130兆元）延長減稅。但其代價是預計將增加3.4兆美元（約新台幣98.2兆元）國債，並對聯邦糧食券與醫療補助計畫（Medicaid）進行史上最大規模削減。

請繼續往下閱讀...

共和黨內部分裂嚴重，溫和派擔憂削減福利衝擊選情，財政鷹派則抱怨節省力道不足。在席次優勢極微弱的情況下，眾議院議長強生2日整日都在艱難地凝聚黨內共識，據估算他最多只能失去三票支持。

黨內分歧在2日的議事程序中被徹底暴露。一項本應迅速通過的程序性投票，竟陷入長達7小時31分鐘的僵局，成為眾議院史上耗時最長的一次投票。儘管如此，強生在法案驚險通過程序障礙後，仍對媒體展現樂觀。

面對黨內的搖擺不定，川普本人也顯得越來越不耐。他在其自創的社群平台「真實社群」（Truth Social）上連發數文向黨內施壓，其中一篇更怒吼道：「對共和黨人來說，這應該是個簡單的是非題。太荒謬了！！！」

與此同時，眾議院民主黨已磨刀霍霍，計畫將此法案作為2026年期中選舉的主攻議題。少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）痛批，該法案是將財富從最貧窮者手中，歷史性地重分配給最富裕階層的「噁心怪物」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法