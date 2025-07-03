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    小野豬高速公路逛大街！跑給警察追影片曝

    南卡州巡警合力捕獲高速公路上的小野豬。（圖取自X@theSCDPS）

    南卡州巡警合力捕獲高速公路上的小野豬。（圖取自X@theSCDPS）

    2025/07/03 21:10

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕有隻野豬幼崽闖入美國南卡羅來納州繁忙的州際高速公路，車流幾乎全面停擺。兩名公路巡警合力追捕，最終成功逮到這頭搗蛋的小傢伙，過程驚險又逗趣。

    根據《紐約郵報》報導，事件發生在南卡26號州際公路，地點靠近查賓（Chapin）。當天，一頭小野豬高速公路的分隔帶逛大街，導致交通幾乎停擺。巡警馬修．布拉德（Matthew Bullard）抵達現場時，看到小豬悠然自得待在路邊。

    巡警克里夫頓．尼爾森（Clifton Nelson）坦言，這是他接過最有趣的報案之一，布拉德則說，從小在農場長大，對豬的習性十分熟悉。兩人分站公路兩側，嘗試合力圍捕野豬圍捕。

    小豬幾度成功躲避追捕，但布拉德很快抓住了牠後腿。南卡羅來納公共安全部發布的影片捕捉了這精彩一幕。當野豬被帶離路中央時，不斷用前腳拖拽地面抵抗。尼爾森透露，他和家人對這場追豬行動都覺得非常好笑。

    根據南卡羅來納州自然資源部資料，野豬在南卡並不罕見，尤其沿海地區自16世紀西班牙探險者放養野豬後，數量持續增加。過去牠們只分布在26個郡，到2008年已擴散為全州所有郡，2010年估計數量超過10萬隻，而且「生生不息」不斷增多。

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