小野豬高速公路逛大街！跑給警察追影片曝

〔即時新聞/綜合報導〕有隻野豬幼崽闖入美國南卡羅來納州繁忙的州際高速公路,車流幾乎全面停擺。兩名公路巡警合力追捕,最終成功逮到這頭搗蛋的小傢伙,過程驚險又逗趣。

根據《紐約郵報》報導,事件發生在南卡26號州際公路,地點靠近查賓(Chapin)。當天,一頭小野豬高速公路的分隔帶逛大街,導致交通幾乎停擺。巡警馬修.布拉德(Matthew Bullard)抵達現場時,看到小豬悠然自得待在路邊。

巡警克里夫頓.尼爾森(Clifton Nelson)坦言,這是他接過最有趣的報案之一,布拉德則說,從小在農場長大,對豬的習性十分熟悉。兩人分站公路兩側,嘗試合力圍捕野豬圍捕。

小豬幾度成功躲避追捕,但布拉德很快抓住了牠後腿。南卡羅來納公共安全部發布的影片捕捉了這精彩一幕。當野豬被帶離路中央時,不斷用前腳拖拽地面抵抗。尼爾森透露,他和家人對這場追豬行動都覺得非常好笑。

根據南卡羅來納州自然資源部資料,野豬在南卡並不罕見,尤其沿海地區自16世紀西班牙探險者放養野豬後,數量持續增加。過去牠們只分布在26個郡,到2008年已擴散為全州所有郡,2010年估計數量超過10萬隻,而且「生生不息」不斷增多。

