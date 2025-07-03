英前內閣秘書長凱斯：習近平是獨裁者 留意中國對台威脅

英國前內閣秘書長凱斯（ Simon Case）近日將中國領導人習近平稱作「獨裁者」，指北京當局已發出明確訊息，要為在台灣的重大衝突做好準備。（法新社資料照）

2025/07/03 17:29

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《衛報》7月2日報導，英國前內閣秘書長凱斯（Simon Case）近日在英國最大武器製造商BAE Systems於倫敦舉辦的一場活動上發表演說，將中國領導人習近平稱作「獨裁者」，指北京當局已發出明確訊息，要為在台灣的重大衝突做好準備，並說美國總統川普要求歐洲增加國防支出是「正面的壓力」。

英國政府數個月前宣布，自2027年起提高國防支出至占GDP（國內生產總值）的2.6%，日前並與北大西洋公約組織（NATO）其他成員國共同承諾，將在2035年前把軍事和相關支出提高至占GDP的5%，以回應川普的要求。

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川普多年來一直質疑北約的未來，以及北約其他成員國若不增加國防支出，美國是否該繼續替這些盟國提供防禦。

去年12月才因健康因素卸下內閣秘書長職務的凱斯表示：「在我看來，白宮實際上對我們施加了一些正面壓力，這種觀點可能不太受歡迎，但這確實促使我們歐洲採取行動，真正承擔起國防支出的責任。」

凱斯指出：「這之所以重要，是因為習近平已公開設定時間表，用他的話說，就是統一台灣。我們非常不擅長解讀獨裁者在公開場合的言論。我們在秘密情報上花費了數百萬英鎊，這絕對令人驚嘆，但我們卻非常容易忽略他們公開發表的言論。我希望每個人都能按照這個時間表做好準備，為因應嚴重的衝突做好準備。 」

習近平在中國掌握近乎絕對的權力，但中國政府強烈反對將他貼上「獨裁者」的標籤。美國前總統拜登、德國前外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）都曾稱習近平是「獨裁者」，引發美國、德國和中國之間的口水戰。

英國政府近期公布的戰略防禦評估報告也強調，中國在台灣周邊的軍事演習，已成為全球不穩定的驅動因素。

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