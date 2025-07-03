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    安達曼海「海底火山爆發」恐掀海嘯？泰國專家示警

    位於印度洋的安達曼海（Andaman Sea）近日地震頻繁。（圖擷取自Google地圖）

    位於印度洋的安達曼海（Andaman Sea）近日地震頻繁。（圖擷取自Google地圖）

    2025/07/03 19:16

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於印度洋東北地區的安達曼海（Andaman Sea，又名緬甸海）地震頻繁，鄰近國家擔憂海底火山爆發。泰國著名海洋生態學家提出警告，若海底火山真的噴發，當地海水深度超過2000公尺，大量海水可能被迅速排開，進而引發海嘯，造成嚴重災害。

    綜合外媒報導，任職泰國農業大學（Kasetsart University）的教授坦榮納瓦薩瓦（Thon Thamrongnawasawat）1日在臉書發文說，海嘯通常由海底地震或火山爆發所引起，他也澄清最近緬甸發生的地震不太可能引發海嘯，因為震央位於內陸，但泰國仍可能受直接影響。

    坦榮納瓦薩進一步解釋，泰國灣發生海嘯的可能性低，即便有發生，規模也相當小，而且距離主要地震與火山帶（如印尼和菲律賓）較遠，海嘯通常可提前偵測到。坦榮納瓦薩指出，目前僅有2個潛在的海嘯觸發區域，一個位於印尼、另一個則是印度的「安達曼－尼科巴群島」（Andaman and Nicobar Islands）。

    坦榮納瓦薩說明，區域唯一火山島是巴倫島（Barren Island），這座火山仍處於活躍狀態，不過近期頻繁地震並非源自該處，而是來自同一火山帶更南端的位置，這條火山帶完全位於海底。坦榮納瓦薩分析，這一帶海域深度超過2000公尺，唯一曾經噴發並浮出水面的火山就是巴倫島，它最近一次噴發是在2022年。

    坦榮納瓦薩解釋，「同一火山鏈中的海底火山確實可能噴發，但無人能斷言具體噴發時間」，他也提到，近期該區域頻繁的地震，尤其是發生規模4以上的地震，可能是有岩漿正在活動，但這未必代表火山噴發迫在眉睫，仍須持續觀察。「海底火山爆發引發的海嘯事件已經發生過，最近一次就在東加（2022年）。」

    坦榮納瓦薩引用泰國地震觀測部門的數據資料，指出近期的地震發生地點，距離泰國攀牙府（Phang Nga province）外海約470到480公里處，「如果這裡發生火山爆發事件，可能會引發令人擔憂的海嘯」，他說，這裡水深極深，又比2004年南亞大海嘯的地點還更靠近泰國，可能比當年的2小時，還要更快襲擊泰國海岸。

    坦榮納瓦薩認為，不同的震央位置與形成機制，可能導致海嘯波浪的模式有異，依據上次經驗，3樓建築物可能並不安全，建議選擇7、8層樓以上的建築物，若無就要遵循疏散路線。但他也呼籲民眾切勿過度恐慌，並建議加強災害預警與疏散演習，同時請勿聽信任何令人擔憂的謠言，應關注擁有專業背景的可靠機構和學者發布的訊息。

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