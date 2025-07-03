中國人瘋「18元窮遊香港」亂象一籮筐 鍾培生怒轟：沒文化沒水準！

有「香港電競之父」之稱的鍾培生，近日發影片痛批中國人到香港「窮遊」。（圖翻攝自鍾培生臉書）

2025/07/03 17:32

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國經濟衰退、消費降級，最近中國社群平台「小紅書」上有KOL發影片教大家如何花「18塊錢去香港溜一圈」，吸引不少學生、小資族前往，卻衍生睡大街等大量亂象，引發港人不滿。被稱為「香港電競之父」的香港電子競技有限公司創辦人兼執行長鍾培生，近日也拍片砲轟，到香港窮遊的中國人「沒文化又沒水準！」

所謂「窮遊」，指的是以更經濟實惠的方式旅行，在西方多被稱為「經濟型旅行」」（travel on a budget）或「背包旅行」（backpacking），注重旅行自主性、靈活性，用最少花費獲得最大的精神收穫。但在中國的窮遊，則是變得能省則省，甚至不在乎他人觀感。

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最近在小紅書上，瘋傳「18塊錢去香港溜一圈」的一日遊攻略，聲稱用人民幣18.8元（約新台幣76元）就能去香港玩1天，只要到淘寶訂購特定旅行團套票，原價本來就只要39.9元（約新台幣161元），每週二又會打折只要18.8元，行程包括大仙祠、尖沙咀鐘樓、天星小輪、維多利亞港等，發布影片的KOL大讚這趟行程不僅包車、包午餐，導遊也不會強制購物，幾乎沒有額外開支。

該攻略影片曝光後，當然有不少學生和小資族被吸引，但在香港卻出現各種亂象，早就有香港人在網上PO照PO影片，抱怨「內地遊客」在香港亂丟垃圾、沒錢睡飯店就睡大街、麥當勞被大批中國人佔滿座位睡覺、隨地便溺等。

鍾培生本週日（6/29）在臉書發影片稱，他很喜歡內地朋友到香港消費，超級想念『這個、這個、這個不要，其他都幫我包起來』這種出手闊綽的土豪，但他接著開砲：「但香港政府搞些什麼垃圾KPI，給這些人窮遊，18元來香港真的不要來了！18元來香港又沒文化又沒水準，隨地丟垃圾又要在街上過夜，還阻礙一些麥當勞……」

鍾培生不滿表示，現在很多香港人會去深圳消費，但中國人只願意花18元到香港，堵塞住關口又不給錢，香港政府就應該封鎖關口，讓香港人不要去深圳，留在香港消費，提升香港經濟，不要讓只想窮遊的中國人到香港來影響大家生活。

昨天（7/2）鍾培生又發影片，「之前發片看到留言有人說『沒錢就不應該來香港嗎？』，沒錢當然不應該來香港！香港是一線城市，一線城市是出了名的昂貴，如果你沒錢的話，就應該留在自己的城市好好地工作。政府提供資助吸引更多遊客前來是件好事，但不是給這群窮遊客的！18塊也不是來消費的。」

「我覺得有三件事可以做。第一，國際之都當然要用國際規矩，大部分國際的頂尖城市都是你沒有資產證明就不讓你入境。第二，你沒有酒店預訂證明、沒有住址證明，擬就不可以過夜，必須即日離境，你過夜的話，就不要堵塞住所有麥當勞。第三，給他們消費券。」

鍾培生的發言隨即讓中國小粉紅們炸鍋，「這貨妥妥地瞧不起內地人」、「本來簽了港澳遊，但最後決定只去澳門不去香港了，幹嘛去看他的白眼」、「內地人去香港玩也是給香港帶人氣，憑啥因為人家花錢少就被這麼嫌棄？」、「大家以後甭去香港了，給他們面子去那玩還被嫌」、「尖酸刻薄人的貪財嘴臉」、「這些貨只能靠這種言論博出位，挺可憐的」。

反觀香港網友則大讚，「你應該去當旅遊局長」、「18塊來香港到此一遊，順帶隨地吐痰、吸菸、剪甲、丢垃圾、嘔吐、撒屎撒尿，看不爽很久了」、「第一次這麼贊成你說的」、「培生可不可以去選特首？」、「今次我支持你」、「政府應該要雇你做顧問」、「支持，但要小心傷害了14億同胞的感情」。

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