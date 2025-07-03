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    史上最尬！泰總理剛被停職 竟回鍋宣誓當「文化部長」

    泰國原總理貝東塔在遭憲法法庭下令停職後，於7月3日步出內閣會議時面露笑容。儘管身陷政治風暴，她當天仍以新任「文化部長」的身分，出席了新內閣的宣誓就職典禮。（路透）

    泰國原總理貝東塔在遭憲法法庭下令停職後，於7月3日步出內閣會議時面露笑容。儘管身陷政治風暴，她當天仍以新任「文化部長」的身分，出席了新內閣的宣誓就職典禮。（路透）

    2025/07/03 16:28

    〔編譯陳成良／綜合報導〕據《美聯社》報導，泰國新內閣成員3日宣誓就職，但典禮上卻出現極為罕見的一幕：剛被憲法法庭下令暫停總理職務的貝東塔（Paetongtarn ），竟也名列其中，宣誓就任新內閣的「文化部長」。

    這場政治奇觀源於巧合的時間差。就在貝東塔1日因一項道德操守調查，遭憲法法庭下令立即停職的同一天，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）恰好批准了她將在新內閣中擔任文化部長的人事案。貝東塔3日面帶微笑抵達總理府，但未回答任何問題。

    總理遭停職，也讓泰國權力核心一度陷入混亂。原先暫代總理職務的交通部長兼副總理宗龍倫吉（Suriya Jungrungreangkit）在率領新內閣宣誓後，隨即在特別會議上被換下，改由副總理兼內政部長普譚（Phumtham Wechayachai）接任代理總理。

    貝東塔此次身陷風暴，導火線是她處理與柬埔寨的邊界爭議不當。今年5月，兩國發生武裝對峙並造成1名柬埔寨士兵死亡。事後，貝東塔與柬埔寨前總理、該國參議院議長韓森（Hun Sen）一通旨在化解緊張局勢的電話內容外洩，反倒引發國內強烈抗議，批評者指責她過度討好對方，損害了泰國的形象與利益。

    泰國憲法法庭1日一致投票決定受理對貝東塔的違紀指控，並以7比2的票數，裁定在她提供證據並等待最終裁決期間，必須立即暫停其總理職務。

    法院給貝東塔15天的時間為自己辯護，目前尚不清楚最終裁決將於何時出爐。昔日的國家領導人，如今以部長身分回到自己曾領導的政府中，也為泰國動盪的政局，再添一筆戲劇性的註腳。

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