大而美法案消耗戰開啟 強生：讓投票保持開放一段時間

眾議院議長強生表示，可能會讓最終投票保持開放一段時間。（美聯社）

2025/07/03 15:44

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕眾議院議長強生（Mike Johnson）正趕在7月4日期限前通過「大而美法案」，但共和黨將法案推進到眾議院進行最終投票時受到阻撓。截至美國3日凌晨，近6名共和黨人與民主黨人投票反對推進法案。強生阻礙不僅如此，截至3日上午還有約8名共和黨人尚未投票。對此強生決定開啟消耗戰，表示可能會讓投票保持開放一段時間。

根據《AXIOS》報導，強生稱讓投票保持一段開放時間原因是，投反對票的人中有幾個實際上現在不在現場，他們必需參加家庭事務或活動，其中一些人正在回來路上。

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一些關鍵反對者在凌晨1點剛過就離開眾議院並回到辦公室，其中包括還沒投票的田納西州共和黨眾議員柏謝特（Tim Burchett）。

賓州共和黨眾議員費茲派翠克（Brian Fitzpatrick）在投下反對票後離開。他在投票後不久，便衝出眾議院。

另外肯塔基州共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）在最後一刻，將贊成票改為反對票。

值得注意的是，強生3日早上表示，他相信有足夠票數在未來幾個小時內讓總統川普提出的「大而美法案」通過。這場消耗戰結果如何，答案將在未來揭曉。

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