中國火車事故乘客困火車3小時險窒息「砸窗求生」竟被警抓走

中國浙江一輛火車遭撞暫停長達3小時，車廂極度悶熱迫使乘客脫上衣、砸窗以免窒息。（擷取自微博）

2025/07/03 16:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江金華市昨（2）日晚間發生列車擦撞事故，一貨物列車因煞車不及撞上滿載乘客的K1373次火車，雖未造成傷亡，但火車長時間停擺導致車廂悶熱缺氧，引發乘客不適，甚至有人破窗通風，卻被警方帶走。

綜合中媒報導，事發於當日晚間8時28分，涉事的金溫地方鐵路公司貨物列車因未能及時剎車，撞上正常運行的K1373次列車，列車故障因此停擺長達3個多小時，期間電力中斷、空調停擺，車內溫度高達38度。

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許多乘客衣服被汗濕透，不少男性紛紛脫掉上衣試圖消暑，而密閉的車廂更讓人感到窒息，甚至有人大喊「要悶死了」。為安撫乘客情緒，列車人員一度發放礦泉水。然而，車內通風不良情況未改善，部分乘客要求打開車門或破窗通風。

期間，一名黑衣男子因高溫不適，強行砸破車窗引起現場乘客歡呼，有人甚至稱他為「英雄」，希望他協助打開更多窗戶。當玻璃完全碎掉後，一名工作人員張開雙臂，攔在窗戶前，男子最終在列車抵達金華站後被警方帶走。

對此，管轄此列車的廣州鐵路公安局表示，並未對該乘客進行拘留，僅予以批評教育後放行。另有警方人員指出，事件相關調查仍在進行中。上海鐵路則在官方微博發佈情況通報，表示列車後於23時27分恢復運行，並對造成旅客不便深感抱歉。

一名黑衣男乘客英勇砸窗後，工作人員擋在破窗前。（擷取自微博）

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