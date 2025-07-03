震度首度達6弱！鹿兒島逾千次群震驚動日本政府 緊急召開記者會

吐噶喇群島今（3日）下午發生一起規模5.5地震，震度首次達到6弱，是這段時間群震中震度最大地震。（圖擷自日本氣象廳）

2025/07/03 15:50

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本鹿兒島縣外海的吐噶喇群島（トカラ列島）近日地震頻傳，且強度有增強趨勢，今（3日）下午發生一起規模5.5地震，震度首次達到6弱，是這段時間群震中震度最大地震。

根據日本氣象廳觀測顯示，當地時間今下午4點13分（台灣時間下午3點13分）吐噶喇群島海域發生規模5.5地震，鹿兒島縣十島村惡石島震度高達6弱，是這段時間逾千次地震中所出現的最大震度，其他島嶼也有2-3級的震度感受。

請繼續往下閱讀...

這是鹿兒島縣十島村自1919年以來首度觀測到震度6弱的地震，惡石島居民表示，感覺地震持續了很長時間，很多居民都聚集在疏散中心。

強烈震度也震驚日本政府，日本官房長官林芳正預定於當地時間下午5點（台灣時間下午4點）將召開緊急記者會，日本氣象廳也將在下午5點25分（台灣時間下午4點25分）進行說明，介紹地震狀況及注意事項。

自台灣時間21日起至今下午3點，吐噶喇群島群震已經累積超過1021次，最大一起規模發生在當地時間昨天下午3點許的規模5.6，當時最大震度5弱，今規模5.5地震則創這段群震中首度到6級的震度感受。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法