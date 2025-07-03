為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    震度首度達6弱！鹿兒島逾千次群震驚動日本政府 緊急召開記者會

    吐噶喇群島今（3日）下午發生一起規模5.5地震，震度首次達到6弱，是這段時間群震中震度最大地震。（圖擷自日本氣象廳）

    吐噶喇群島今（3日）下午發生一起規模5.5地震，震度首次達到6弱，是這段時間群震中震度最大地震。（圖擷自日本氣象廳）

    2025/07/03 15:50

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本鹿兒島縣外海的吐噶喇群島（トカラ列島）近日地震頻傳，且強度有增強趨勢，今（3日）下午發生一起規模5.5地震，震度首次達到6弱，是這段時間群震中震度最大地震。

    根據日本氣象廳觀測顯示，當地時間今下午4點13分（台灣時間下午3點13分）吐噶喇群島海域發生規模5.5地震，鹿兒島縣十島村惡石島震度高達6弱，是這段時間逾千次地震中所出現的最大震度，其他島嶼也有2-3級的震度感受。

    這是鹿兒島縣十島村自1919年以來首度觀測到震度6弱的地震，惡石島居民表示，感覺地震持續了很長時間，很多居民都聚集在疏散中心。

    強烈震度也震驚日本政府，日本官房長官林芳正預定於當地時間下午5點（台灣時間下午4點）將召開緊急記者會，日本氣象廳也將在下午5點25分（台灣時間下午4點25分）進行說明，介紹地震狀況及注意事項。

    自台灣時間21日起至今下午3點，吐噶喇群島群震已經累積超過1021次，最大一起規模發生在當地時間昨天下午3點許的規模5.6，當時最大震度5弱，今規模5.5地震則創這段群震中首度到6級的震度感受。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播