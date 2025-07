龜速警匪追逐！美警抓女車賊「時速11公里」苦追4小時原因曝

2025/07/03 22:43

〔即時新聞/綜合報導〕美國田納西州發生離奇「低速警匪追逐」事件。女子開失竊車輪胎被刺破,仍拒捕逃逸,警方在時速11公里到24公里情況下緩慢追捕近4小時,最終成功攔截逮人。

《紐約郵報》報導,當地時間週二(2日)凌晨,28歲女子瑞伊(Katlyn Wray)被警方發現睡在一輛失竊車輛內,員警上前盤查時,她突然驚醒倒車逃逸。警方部署兩組釘刺帶刺破前後輪胎,但瑞伊繼續開車逃逸,拒絕停車投降。

當地警局政策禁止使用PIT(截停)戰術,一隊警車只能以極低的速度在後方跟隨,整場追逐戰速度介於時速11到24公里。警方還出動警用直升機支援空中追捕,最終由田納西州公路巡邏隊幫忙,成功逼停瑞伊。警方事後問她為何不願停車?瑞伊淡淡回應,「反正我已經被判緩刑10年了」。

瑞伊遭2項汽車竊盜罪、4項逃避逮捕罪以及1項魯莽危害罪起訴。據了解,她曾因偽造文書遭判緩刑,而且有多項犯罪前科,犯罪紀錄遍布田納西州多地。警方說,案件相關細節仍釐清中,同時提醒民眾務必提高防盜警覺,加強車輛安全防範,以防類似事件再次發生。

