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    龜速警匪追逐！美警抓女車賊「時速11公里」苦追4小時原因曝

    嫌犯駕駛失竊車輛在輪胎被刺破後仍拒捕逃逸，警方追捕近4小時，最終由公路巡邏隊成功將其攔截。（圖擷取自Texas Department of Transportation）

    嫌犯駕駛失竊車輛在輪胎被刺破後仍拒捕逃逸，警方追捕近4小時，最終由公路巡邏隊成功將其攔截。（圖擷取自Texas Department of Transportation）

    2025/07/03 22:43

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州發生離奇「低速警匪追逐」事件。女子開失竊車輪胎被刺破，仍拒捕逃逸，警方在時速11公里到24公里情況下緩慢追捕近4小時，最終成功攔截逮人。

    紐約郵報》報導，當地時間週二（2日）凌晨，28歲女子瑞伊（Katlyn Wray）被警方發現睡在一輛失竊車輛內，員警上前盤查時，她突然驚醒倒車逃逸。警方部署兩組釘刺帶刺破前後輪胎，但瑞伊繼續開車逃逸，拒絕停車投降。

    當地警局政策禁止使用PIT（截停）戰術，一隊警車只能以極低的速度在後方跟隨，整場追逐戰速度介於時速11到24公里。警方還出動警用直升機支援空中追捕，最終由田納西州公路巡邏隊幫忙，成功逼停瑞伊。警方事後問她為何不願停車？瑞伊淡淡回應，「反正我已經被判緩刑10年了」。

    瑞伊遭2項汽車竊盜罪、4項逃避逮捕罪以及1項魯莽危害罪起訴。據了解，她曾因偽造文書遭判緩刑，而且有多項犯罪前科，犯罪紀錄遍布田納西州多地。警方說，案件相關細節仍釐清中，同時提醒民眾務必提高防盜警覺，加強車輛安全防範，以防類似事件再次發生。

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