暴力再升級！聯合國指海地黑幫已「幾乎完全控制」首都

聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行董事瓦利表示，據估計海地太子港90%地區目前都處於黑幫控制下。（法新社）

2025/07/03 16:42

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕聯合國高級官員2日警告說，海地黑幫已經「幾乎完全控制」首都太子港，當局無力阻止不斷升級的暴力事件。

根據《美聯社》報導，聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行董事瓦利（Ghada Waly）表示，據估計太子港90%地區目前都處於黑幫控制下。這些黑幫不僅將襲擊範圍擴大到週邊地區，還擴展到原本和平的地區。

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瓦利指出，直到最近海地南部才剛擺脫暴力事件影響，但幫派相關事件卻急劇增加。她強調，海地黑幫正在利用陸路通道，包括貝拉德爾（Belladere）和馬爾帕斯（Malpasse）等主要過境點，這些地方都發生針對警察和海關官員的襲擊事件。

瓦利聲稱，隨著幫派控制不斷擴大，產生連鎖反應，海地治理權力正迅速萎縮，黑幫正建立「平行治理結構」。幫派對主要貿易路線的控制，使合法商業陷入癱瘓，導致烹飪燃料和主食大米價格飆升。

總統4年前遇刺 幫派不斷壯大

聯合國助理秘書長延卡（Miroslav Jenca）說，幫派正包圍太子港，且他們在首都及其他地區加強據點，使局勢正走向崩潰邊緣。他警告，如果國際社會不加強行動力度，海地首都的全面崩潰可能成為現實。

自2021年7月海地總統莫伊茲（Jovenel Moïse）遇刺後，幫派勢力不斷壯大，此前估計已控制首都85%地區。此事件發生後，海地一直沒有總統。

自2021年7月海地總統莫伊茲遇刺後，幫派勢力不斷壯大。（法新社檔案照）

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