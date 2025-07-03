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    惡劣！美國上百隻貓咪「高溫被塞進車內」 28隻慘遭活活熱死

    加州當地傳出一名老婦人在大熱天，把一口氣100多隻貓咪塞進汽車內，不僅未提供食物與水，也沒開冷氣空調給貓咪們，導致至少28隻貓咪被高溫活活熱死。（圖擷取自「Merced County Sheriff's Office」臉書粉專）

    加州當地傳出一名老婦人在大熱天，把一口氣100多隻貓咪塞進汽車內，不僅未提供食物與水，也沒開冷氣空調給貓咪們，導致至少28隻貓咪被高溫活活熱死。（圖擷取自「Merced County Sheriff's Office」臉書粉專）

    2025/07/03 16:12

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近期熱浪席捲美國東部與中部地區，平均氣溫飆破40度，高溫導致路上柏油路炸裂，更頻傳停放在室外的車輛溫度出現驚人數字。然而，加州當地傳出一名老婦人在大熱天一口氣把100多隻貓咪塞進汽車內，不僅未提供食物與水，也沒開冷氣空調，導致至少28隻貓咪被高溫活活熱死。

    綜合外媒報導，根據美國加州默塞德（Merced）警方通報，上月29日下午5點半左右，住在聖內拉市（Santa Nella）的民眾向警方報案，在當地一間速食店的停車場，發現有100多隻貓咪被關在同一輛汽車內。從現場照片顯示，民眾透過車窗便可以發現裡面塞滿了數十隻淺色的貓咪，從貓咪們的外觀來看，各個毛髮雜亂且面容憔悴。

    警方表示，由於當天氣室外溫高達華氏99度（約攝氏37度），停在室外的汽車內部溫度會更高，於是立即派人展開行動救貓，動物管制部門官員獲報也趕到現場支援。等到眾人將貓咪們解救出來後，發現受困車內的貓咪竟多達134隻，其中有28隻已經明顯死亡，其餘106隻貓也處於極度飢餓與虛弱狀態，目前已被送往動物收容所安置。

    警方隨即展開調查，找出汽車的實際擁有者是一名69歲女子馬克森（Jeannie Maxon），她被警方以犯下93項虐待動物罪名逮捕。警方提醒民眾，夏天把任何動物留在車內都是危險行為，即使有開車窗，車內的溫度也很有可能在短時間內瞬間飆升，導致待在車內動物面臨中暑、脫水甚至死亡的悲劇。

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