不只援烏喊卡！ 五角大廈啟動全球武器審查：美國優先保國本

美國五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）2日召開記者會。他表示，暫停向烏克蘭運送部分彈藥的決定，是一項更廣泛的「全球性武器分配審查」之一環，旨在優先保衛美國自身利益。（美聯社）

2025/07/03 14:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約時報》報導，美國五角大廈2日證實，日前暫停向烏克蘭運送部分防空攔截彈與精準導引彈藥的決定，是一項更廣泛的「全球性武器分配審查」的一環。官方強調此舉旨在建立決策框架，以因應美國自身武器庫存下降的擔憂。

五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）在他近4個月來的首場記者會上解釋，這項審查適用於所有接受美國武器的國家，而不僅針對烏克蘭。但他拒絕透露軍方是否已暫停向其他國家運送武器。帕內爾表示：「我們無法將武器給予世界上的每一個人。我們必須優先考慮美國，保衛我們的國土與全球駐軍。」

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不過，五角大廈官員同日也表示，川普總統最終仍可能根據審查結果，下令將全部或部分被暫停的彈藥運送至烏克蘭，暗示此決定並非最終定案。

在俄羅斯入侵烏克蘭已超過3年的此刻，基輔正抵禦日益猛烈的攻擊，美製彈藥對其防禦至關重要。諷刺的是，就在上週的北約峰會上，川普總統在與烏克蘭總統澤倫斯基會晤後，才公開表示對提供更多武器持開放態度，但當時五角大廈內部已在規劃暫停援助。

事實上，對美國武器庫存的擔憂並非始於川普政府。早在拜登政府後期，高層官員就已對美國與歐洲軍火商的產能，無法跟上精密武器與基礎砲彈的需求表達關切。

此次暫停援助的武器，包括「愛國者」防空系統的飛彈、精準砲彈，以及由美製F-16戰機發射的飛彈。《紐時》指出，此事件凸顯了美國在全球軍援承諾與維持自身戰備儲備之間的艱難權衡，而烏克蘭正處於此政策拉鋸戰的最前線。

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