「鋸」樹的反擊！加拿大阿伯房屋遭砸毀「二樓變一樓」無家可歸

加拿大一棟房屋遭巨樹砸毀，使得65歲房客無家可歸，也無法回到現場收拾個人物品。（本報合成，擷取自@_fluxfeeds/X）

2025/07/03 15:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大魁北克省蒙特婁一戶人家日前在進行房屋改建作業時，聘請團隊修剪房屋旁的大樹，卻意外導致整棵樹倒塌砸毀建物，造成屋主失去住所，目前暫時居住在拖車中等待後續處理。

綜合外媒報導，6月23日，65歲房客德利斯勒（Daniel Delisle）請來鋸樹團隊幫忙砍樹，工人原本從遠離建築的一側開始砍樹，疑因樹幹過於粗壯未能成功倒下，於是又改從靠近房屋的一側動工。豈料此舉導致整棵樹朝房屋方向倒下，重擊屋頂與結構，造成整棟房屋嚴重毀損，所幸並無人員傷亡。

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當時，德利斯勒並不在場，他接獲兒子電話告知屋宅被毀，起初以為是惡作劇，直到親眼目睹現場才意識到災情嚴重，激動落淚地說「二樓直接被壓平變成一樓，我什麼都沒了。」

德利斯勒表示，自2017年以來當地曾多次發生水患，他原計劃抬高房屋基座，因此須先移除遮蔽動線的大樹，沒想到反釀成災。他目前暫居在簡易拖車中，空間狹小、設備有限，生活頗感困難。

由於倒塌的樹仍壓在房屋上，現場已封鎖，德利斯勒無法取回任何個人物品。親友已在募資平台GoFundMe上發起募款，協助他重建生活。德利斯勒自18歲起因車禍而身障，目前仰賴退休金維生，無任何積蓄。更糟的是，他沒有房屋保險，其唯一希望就是樹木修剪公司的保險。

鄰居亨利（Steven Henry）拍下事發過程，並指出工人原應使用裝載機與纜繩控制樹木倒落方向，疑似溝通不良導致誤判，最終造成房屋受損。他也提到，目前責任歸屬尚未明朗，可能在工人、屋主與保險公司間釐清。

德利斯勒也質疑，樹木修剪公司為何犯下如此誇張的錯誤，「我不明白為什麼他們要從底部砍倒這麼大、這麼老的樹？在我看來，砍倒這種龐然大物時，應該一根一根地砍」。地方拆除單位則預定於數日內展開清理作業，後續責任歸屬與重建規劃仍待釐清。

Tree removal gone wrong. pic.twitter.com/3DN5wJXqM6 — Moments that Matter （@_fluxfeeds） June 28, 2025

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