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    3印度人在馬利被武裝襲擊者綁架

    馬利深受與蓋達組織和伊斯蘭國有關的團體及組織困擾。圖為馬利軍政府領導人戈伊塔。（歐新社）

    馬利深受與蓋達組織和伊斯蘭國有關的團體及組織困擾。圖為馬利軍政府領導人戈伊塔。（歐新社）

    2025/07/03 16:58

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕印度外交部2日聲稱，3名在馬利工作的印度人1日於水泥廠遭武裝襲擊者綁架。當時武裝襲擊者對位於卡伊斯（Kayes）的鑽石水泥廠（Diamond Cement Factory）發動襲擊。

    根據《法新社》報導，印度外交部指出，在馬利發生的一系列武裝襲擊中，武裝襲擊者強行劫持3名印度公民作為人質。外交部補充，印度駐巴馬科 （Bamako）大使館與馬利政府和被綁架印度公民家屬，保持「密切和持續的溝通」。

    印度沒有提供有關襲擊者詳細信息，也沒有透露是否與他們取得聯繫。但報告稱，7月1日馬利西部和中部多地軍事和政府設施，都遭到恐怖分子襲擊。

    馬利1日發表聲明說，軍隊已擊退伊斯蘭聖戰士對軍事據點的攻擊，並消滅約80名武裝分子。馬利軍方發言人登貝萊（Souleymane Dembele）強調，敵人在與部隊每個交戰處都遭受重大損失。

    馬利自2012年後一直在與北部爆發的伊斯蘭教叛亂作鬥爭，這場叛亂席捲全國，並蔓延至鄰國布吉納法索和尼日。由軍政府主導的馬利，深受與蓋達組織（Al Qaeda）和伊斯蘭國（ISIS）有關的團體及組織困擾。

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