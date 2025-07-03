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    日本參院選舉開跑！石破茂內閣期中考 執政聯盟拚50席以上保過半

    日本參議院期中選舉今天開跑，預定20日投開票。這也是石破茂內閣的期中考。（路透檔案照）

    日本參議院期中選舉今天開跑，預定20日投開票。這也是石破茂內閣的期中考。（路透檔案照）

    2025/07/03 16:22

    〔駐日特派員林翠儀／東京3日報導〕日本參議院期中選舉今天開跑，預定20日投開票。參院總數248席的半數席次改選，自民黨與公明黨兩黨執政聯盟必須取得50席以上席次，才能維持在參院的過半優勢，這也是對去年10月上路的石破內閣的期中考。

    選戰在今天開跑後，朝野各政黨黨魁均投入選區並發表首次宣講，米價高漲、消費稅減稅和現金補貼等高物價對策，以及社會保障等議題成為主要爭論點。

    日本參議員任期為6年，每3年改選半數席次，這次改選124席次（選舉區74席、比例50席），再加上東京選區的1席補選，共有125席。目前已有超過500人登記參選，登記時間到下午5點截止，上次2022年參院選舉共有545人登記。

    石破茂帶領的自民黨在去年10月的眾院大選中吞敗，執政聯盟在眾院失去過半席次的執政優勢，形成朝大野小的局面。自公聯盟參院席次在改選前擁有137席（自民109席，公明28席），這次不用改選的席次為75席，若要維持過半優勢，就必須爭取到50席以上席次，自民黨若要單獨過半則必須爭取63席。石破已將自公取得50席以上席次定為「必達目標」的勝負底線。

    《讀賣新聞》分析，全國74個選舉區中，有32個選區僅有1席名額，也是決定勝負的關鍵選區，其他2席與2席以上名額的選區，朝野政黨積極提名，形成混戰狀態。

    自民黨6月在被視為參院選舉前哨戰的東京都議會選舉中遭遇慘敗，議席從選前的30席減到21席。同月《日本經濟新聞》民調顯示，石破內閣的支持率為37％，遠低於反對率57％。在這種劣勢下，石破領軍的自民黨要挺過這次的期中考，有一定的難度。

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