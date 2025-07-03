想靠喝咖啡延年益壽？美最新研究：關鍵在「怎麼喝」 喝錯等於白喝

1項最新研究指出，咖啡的健康益處，可能會因添加過多的糖與奶精等飽和脂肪而完全消失。專家建議，飲用黑咖啡或僅少量添加，才是更健康的選擇。示意圖。（資料照）

2025/07/03 13:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕每天喝咖啡是否有益健康？答案取決於你怎麼喝。據科學新聞網站《ScienceAlert》報導，美國塔夫茨大學最新研究指出，只有飲用不加糖、不加奶的黑咖啡，才能顯著降低死亡風險；一旦添加過多糖分與飽和脂肪，咖啡的健康益處將完全消失。

這項研究發表於《營養學期刊》，為首度量化咖啡添加物對死亡風險的影響。研究團隊分析美國國家健康與營養調查中4萬6332名成年人，追蹤期長達9至11年，期間共記錄7074人死亡。結果發現，與完全不喝咖啡者相比，每天飲用2至3杯黑咖啡或僅含微量糖與奶的飲用者，其總死亡率降低約14%。

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研究主要作者、塔夫茨大學流行病學家周冰潔（音譯）指出，只要咖啡中糖與飽和脂肪的含量「超過少量」，統計上可觀察到的益處就會消失。另一名作者張芳芳（音譯）教授也強調，這類添加物可能會抵銷咖啡本身的保護作用。

研究進一步分析顯示，咖啡的健康效益可能來自其天然含有的生物活性化合物，其中「咖啡因」扮演關鍵角色。研究中，飲用低咖啡因（低因）咖啡者，未觀察到顯著的死亡率降低，顯示咖啡因可能是影響關鍵之一。

不過，研究人員提醒，此為觀察性研究，無法證明直接因果關係。例如，偏好黑咖啡者可能也較注重健康飲食、運動等其他生活習慣，這些因素可能共同影響健康結果。

儘管如此，研究仍提供實用建議。報導指出，若平時習慣飲用含糖、含奶精的咖啡，可考慮逐步減糖，或將全脂奶改為低脂或植物奶，以獲得更多潛在的健康益處。

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