為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    30cm黃鱔鑽進屁股直衝腹腔！ 他肚子僵硬、腸壁全是洞險喪命

    中國湖南一名男子被30公分長的黃鱔鑽進腸道，差點喪命。網傳醫師小心翼翼進行手術，終於夾住滑溜的黃鱔，完整取出。（擷取自《懷化日報》）

    中國湖南一名男子被30公分長的黃鱔鑽進腸道，差點喪命。網傳醫師小心翼翼進行手術，終於夾住滑溜的黃鱔，完整取出。（擷取自《懷化日報》）

    2025/07/03 14:39

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南省1名30歲男子，近日臉色慘白到醫院急診求助，「救救我！1條活黃鱔……從屁股鑽進去了！」經檢查發現，1條長達30公分的活黃鱔，竟然在他腹腔游動，所幸即時進行手術，男子已經順利出院。

    中國媒體《瀟湘晨報》報導，該名男子事發時臉色慘白、大汗淋漓，捂著肚子痛苦呻吟，到湖南醫藥學院第一附屬醫院急診科掛號，他聲稱1小時前，1條活蹦亂跳、長約30公分的大黃鱔從肛門鑽入他體內。

    檢查結果讓所有醫護人員倒吸一口氣！腹部電腦斷層攝影（CT）顯示，黃鱔已經鑽破男子腸道，更危急的是，男子出現「板狀腹」——全腹硬得像木板，劇痛難忍，是致命瀰漫性腹膜炎的症狀，隨時會感染性休克。

    當醫師用微創腹腔鏡進入男子腹腔時，驚險畫面讓醫師頭皮發麻：活生生的黃鱔完全鑽出腸壁破口，正在腹腔內「游動」，腹腔已被嚴重污染。幸好男子最終手術成功，並恢復良好，順利出院。

    醫師強調，腸胃壁非常脆弱，強行塞入異物極易導致腸穿孔、大出血、腹腔嚴重感染，甚至短時間內死亡，「任何將異物塞入肛門的行為都極其危險！這不是獵奇，是玩命！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播