30cm黃鱔鑽進屁股直衝腹腔！ 他肚子僵硬、腸壁全是洞險喪命

中國湖南一名男子被30公分長的黃鱔鑽進腸道，差點喪命。網傳醫師小心翼翼進行手術，終於夾住滑溜的黃鱔，完整取出。（擷取自《懷化日報》）

2025/07/03 14:39

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南省1名30歲男子，近日臉色慘白到醫院急診求助，「救救我！1條活黃鱔……從屁股鑽進去了！」經檢查發現，1條長達30公分的活黃鱔，竟然在他腹腔游動，所幸即時進行手術，男子已經順利出院。

中國媒體《瀟湘晨報》報導，該名男子事發時臉色慘白、大汗淋漓，捂著肚子痛苦呻吟，到湖南醫藥學院第一附屬醫院急診科掛號，他聲稱1小時前，1條活蹦亂跳、長約30公分的大黃鱔從肛門鑽入他體內。

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檢查結果讓所有醫護人員倒吸一口氣！腹部電腦斷層攝影（CT）顯示，黃鱔已經鑽破男子腸道，更危急的是，男子出現「板狀腹」——全腹硬得像木板，劇痛難忍，是致命瀰漫性腹膜炎的症狀，隨時會感染性休克。

當醫師用微創腹腔鏡進入男子腹腔時，驚險畫面讓醫師頭皮發麻：活生生的黃鱔完全鑽出腸壁破口，正在腹腔內「游動」，腹腔已被嚴重污染。幸好男子最終手術成功，並恢復良好，順利出院。

醫師強調，腸胃壁非常脆弱，強行塞入異物極易導致腸穿孔、大出血、腹腔嚴重感染，甚至短時間內死亡，「任何將異物塞入肛門的行為都極其危險！這不是獵奇，是玩命！」

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