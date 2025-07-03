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    沖天大爆炸畫面曝！加州煙火倉庫炸成碎片 7人失蹤

    美國加州北部艾斯帕托地區1處煙火倉庫，於1日發生大爆炸導致整間建物炸毀。（美聯社）

    美國加州北部艾斯帕托地區1處煙火倉庫，於1日發生大爆炸導致整間建物炸毀。（美聯社）

    2025/07/03 13:42

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州北部艾斯帕托（Esparto）地區1處煙火倉庫，於1日發生大爆炸導致整間建物炸毀，隨後引發大火，現場爆炸聲不斷，目前造成2傷7失蹤。

    據《路透》報導，當地時間1日晚間，加州北部艾斯帕托1座大型倉庫式建築突然發生大爆炸，爆炸震動了周圍的大片區域，建築也被炸成粉碎，由於該倉庫儲放煙火，隨後現場上空出現了數十次較小的爆炸。

    爆炸也引發大火蔓延，燒毀了周圍約32公頃的植被。艾斯帕托消防區消防隊長在簡報會上告訴透露，在事故中受傷的2人接受了治療，另有7人失蹤，不過並未透露失蹤者身分細節，僅稱消防員沒有傷亡，目前封鎖周圍1英里（約1.6公里）的範圍。

    消防隊長表示，目前很難確切知道何時可以安全進入現場，以及現場實際上是什麼樣子，只能在該地區上空操控無人機，尋找失蹤者並監測危險。

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