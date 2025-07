沖天大爆炸畫面曝！加州煙火倉庫炸成碎片 7人失蹤

2025/07/03 13:42

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州北部艾斯帕托(Esparto)地區1處煙火倉庫,於1日發生大爆炸導致整間建物炸毀,隨後引發大火,現場爆炸聲不斷,目前造成2傷7失蹤。

據《路透》報導,當地時間1日晚間,加州北部艾斯帕托1座大型倉庫式建築突然發生大爆炸,爆炸震動了周圍的大片區域,建築也被炸成粉碎,由於該倉庫儲放煙火,隨後現場上空出現了數十次較小的爆炸。

請繼續往下閱讀...

爆炸也引發大火蔓延,燒毀了周圍約32公頃的植被。艾斯帕托消防區消防隊長在簡報會上告訴透露,在事故中受傷的2人接受了治療,另有7人失蹤,不過並未透露失蹤者身分細節,僅稱消防員沒有傷亡,目前封鎖周圍1英里(約1.6公里)的範圍。

消防隊長表示,目前很難確切知道何時可以安全進入現場,以及現場實際上是什麼樣子,只能在該地區上空操控無人機,尋找失蹤者並監測危險。

#BREAKING : 7 People Missing After Fireworks Warehouse Explosion in Yolo County, California.



A massive blast rocked a licensed fireworks facility near Esparto, sparking wildfires and evacuations. Fire crews contained the blaze, but 7 individuals remain unaccounted for, officials… pic.twitter.com/KyvQxDdqyS