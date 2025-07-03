美國19歲女床上滑手機被閃電擊中 一度失憶幸保命

美國阿拉巴馬州19歲少女日前在家中滑手機時竟意外遭閃電擊中，造成短暫失憶與身體不適，所幸最終無大礙。（圖擷取自「@nypost」X）

2025/07/03 16:21

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉巴馬州19歲少女日前在家中滑手機時，竟意外遭閃電擊中，造成短暫失憶與身體不適，所幸最終無大礙。

綜合外媒報導，羅素維爾市的韓德森（Lisa Henderson）日前晚間躺在床上滑手機，當天雷雨交加，她原以為室內安全，孰料閃電透過牆上插座、延長線與手機充電器導電，擊中她的右手與肩膀。

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韓德森回憶，她當時正在看影片時，突然一道亮光閃過，接著聽到「碰」一聲巨響，隨後開始耳鳴，當時她感到手部刺痛，隨後意識到閃電可能是透過延長線，藉由正在使用的充電器傳到自己身上，當時她握著手機。她的未婚夫韋爾伯恩（Conner Welborn）目睹後驚嚇萬分，立即通報求助並將她移至屋前等候救援。

韓德森抵達醫院後，一度記不起生活基本細節，「我嘗試告訴他們我的名字，但我很難說話，甚至差點說成18歲，但我已經19歲了」。

醫師解釋，韓德森當時躺在床上的右側姿勢，讓電流較難通過心臟，否則可能會造成更嚴重後果。韓德森坦言，「『幸運的是我當下扔下手機』、如果我還拿著，可能更慘」。儘管右手小指因接觸電線接頭受傷，目前已逐漸康復，韓德森表示，她的肩胛骨後側比其他部位更疼痛。

另，韓德森還透露，她小時候在戶外玩耍時曾遭雷擊，當時住院2天後康復，她相信這次又被雷擊是因為上帝保佑，「祂讓我有力氣將手機甩開，不然可能會更嚴重」。

根據美國國家氣象局統計顯示，在美國被雷擊的機率約為1萬5300分之1，韓德森2度遭遇雷擊，相當罕見。

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