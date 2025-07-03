吐噶喇群島地震破千起 新燃岳火山連日噴發癱瘓鹿兒島航班

2011年2月，橫跨宮崎縣和鹿兒島新燃岳火山噴發，約1000人撤離家園，資料照。（路透）

2025/07/03 13:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本鹿兒島縣吐噶喇群島近海從6月21日以來地震不斷，累計次數已突破1000起，當地居民長期處於震動與不安情緒中。同時，橫跨鹿兒島與宮崎縣交界處的霧島山脈新燃岳火山也自6月27日起持續噴發，對日常生活及航空交通造成影響。

綜合日媒報導，今（3日）上午6點51分（台灣時間5點51分）吐噶喇群島外海發生規模4.4地震，最大震度為鹿兒島十島村的4級。而新燃岳火山則在昨（2）日上午11時43分再度噴發，連續超過6天觀測到火山活動、累計次數達2890次，火山口最高冒出2800公尺的煙塵，嚴重影響當地交通。

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由於火山灰擴散影響能見度與飛航安全，霧島市鹿兒島機場自昨日下午起取消所有航班，共影響65個航班、上千名旅客。今日航班持續受到干擾，至少有30個航班被取消，包含前往東京、大阪與縣內其他島嶼的航班。

在距火山約6公里的宮崎縣高千穗地區，當地學童佩戴口罩、撐傘上學，以應對空氣中瀰漫的火山灰。有學生向媒體表示：「天空看起來像在下雪，雖然不能在外面玩，我會在教室玩得開心。」

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