來自星星的你！史上第三個「星際訪客」闖入太陽系

圖為歐洲南方天文台根據觀測資料繪製的星際天體「斥候星」（Oumuamua）模擬想像圖。這是2017年人類首次發現的星際訪客，外型細長、運動軌跡特殊，掀起「是否為人造物體」的激烈討論。（法新社）

2025/07/03 13:42

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《法新社》報導，天文學家2日證實，發現了史上第三個闖入我們太陽系的星際天體。這個被命名為「3I/Atlas」的宇宙訪客，很可能是迄今所見最大的一個，已被歸類為彗星。它對地球並無威脅，但為科學家提供了研究太陽系外物質的難得機會。

官方確認機構形容，它看起來「有點模糊」，可能帶有短彗尾，並將安全地飛越火星軌道內側。科學家是依據其超過每秒60公里的超高速度，及其不受太陽引力束縛的開放式軌道，確認其「星際訪客」的身分。它來自星際空間，並將在穿越後再次返回深空。

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這顆天體最初由美國航太總署（NASA）資助的ATLAS巡天計畫在智利發現。目前估計其直徑約10至20公里，但若由高反射率的冰構成，實際尺寸可能更小。它預計將在今年10月29日到達離太陽最近的點。

這是人類第三度探測到來自其他恆星系統的訪客。第一個是2017年發現的「斥候星」（Oumuamua），其不尋常的軌道曾引發廣泛討論；第二個則是2019年發現的「波里索夫」（2I/Borisov）。

專家指出，模型估算在任何時刻，太陽系中都可能有多達一萬個星際天體正在漂流。隨著智利的薇拉・魯賓天文台（Vera C. Rubin Observatory）等新一代設施上線，未來這類發現可能將更為頻繁。

科學家強調，研究這些訪客是窺探系外物質的絕佳機會，若能在其上發現胺基酸等生命前驅物，將大幅提升我們對地外生命存在可能性的科學信心。

這張由美國亞利桑那大學卡特琳娜巡天計畫工程師 David Rankin 拍攝的望遠鏡影像，捕捉到星際天體「3I/Atlas」正在穿越太陽系。畫面中交叉紅線中央的模糊亮點，正是這顆新確認的星際彗星，目前估計直徑達10至20公里。（法新社）

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