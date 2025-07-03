杜拜「空中計程車」載人試飛成功！ 預計2026正式上路

美國電動垂直起降（eVTOL）飛行器製造商 Joby Aviation 宣布，已將首架空中計程車運抵阿拉伯聯合大公國，並完成多項載人試飛，預計2026年正式在杜拜啟用載客服務。（路透）

2025/07/03 13:09

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕空中計程車不再是科幻夢！美國電動垂直起降（eVTOL）飛行器製造商Joby Aviation宣布，已將首架空中計程車運抵阿拉伯聯合大公國，並完成多項載人試飛，預計2026年正式在杜拜啟用載客服務。Joby Aviation的全球布局計畫涵蓋美國、英國、阿聯酋、韓國、日本、印度及澳洲等市場，而杜拜有望成為全球率先啟航的城市。

綜合外媒報導，Joby Aviation今年與杜拜道路與交通管理局（RTA）簽訂為期6年的合作協議，取得當地空中計程車獨家營運權。該公司創辦人兼執行長貝維特（JoeBen Bevirt）表示，杜拜將成為推動全球空中交通革命的起點，更強調這次營運將是「把空中交通真正融入日常生活的關鍵一步」。

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根據規劃，Joby Aviation首波在杜拜打造的空中通勤網，將設立4座專用「垂直起降場站」（vertiport），分別設於杜拜國際機場、棕櫚島、市中心及濱海區。未來從機場飛到棕櫚島僅需12分鐘，相較開車約45分鐘，大幅節省時間。

Joby Aviation使用的S4型號為4人座、由駕駛操作的垂直起降飛行器，機體由6具可傾轉螺旋槳驅動，使用鋰電池驅動、零碳排、噪音比傳統直升機低許多，且具備未來升級為自動駕駛的潛力。巡航速度約為每小時320公里，是專為城市短程飛行設計。

目前該機型已在美國完成多項關鍵測試，包括在加州愛德華空軍基地進行的高溫飛行測試，以模擬中東酷熱環境。Joby Aviation也透露，S4的氣候系統與關鍵零組件皆針對高溫條件特別優化，確保在沙漠環境中穩定飛行。

除了杜拜，Joby Aviation也積極與阿拉伯聯合大公國首都阿布達比當局展開合作，並規劃未來開通杜拜—阿布達比航線，目前正與阿聯民航總局（GCAA）合作申請正式的商業營運許可。

空中計程車技術近年來受到全球矚目，被視為解決城市交通壅塞、降低碳排的未來解方。不僅中東積極搶進，美國也於今年6月由總統川普簽署行政命令，啟動eVTOL試點整合計畫，預告空中移動革命已正式啟動。

Joby Aviation使用的 S4 型號為四人座、由駕駛操作的垂直起降飛行器，機體由六具可傾轉螺旋槳驅動。（路透）

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