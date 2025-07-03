5張反對票成為阻礙 「大而美法案」程序性投票面臨挑戰

美國眾議院正針對「大而美法案」進行一項重要投票，但眾議院議長約翰遜需面對5名共和黨反對者。（美聯社）

2025/07/03 12:39

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國眾議院正針對「大而美法案」進行程序性投票，眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）需要至少說服5名共和黨反對者中的1人才能通過這一程序性步驟。雖然目前他們都投了反對票，但他們仍然可以改變主意。

根據《CNN》報導，喬治亞州共和黨眾議員克萊德（Andrew Clyde），對參議院議事專家從法案中刪除一項取消槍枝消音器註冊要求和費用的措施感到不滿。

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印第安納州共和黨眾議員史帕茲（Victoria Spartz）指出，雖然她反對這項程序性投票，但她最終會投票支持法案本身。

德州共和黨眾議員塞爾夫（Keith Self）表示，他支持眾議院6月通過的框架（framework）。

賓州中間派共和黨眾議員費茲派翠克（Brian Fitzpatrick）反對《平價醫療法案》的上訴。

值得注意的是，約翰遜面臨的問題不止這5張反對票。目前還有9名共和黨人尚未進行投票，表示他們可能也願意違抗領導層的要求來修改法案。

如果共和黨領導層能夠說服頑固分子使程序性投票獲得成功，眾議院將在法案辯論結束後盡快進入最終通過階段。

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