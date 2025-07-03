中國B站高管「小姐姐」遭逮捕！曾任職華為等知名企業

根據LinkedIn（領英）資料顯示，張再敏曾任職於滙豐銀行、上海莫塞爾、華為等知名企業，並曾擔任華為遊戲中心部門主管。（取自LinkedIn）

2025/07/03 13:04

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國影音平台 bilibili （嗶哩嗶哩，B站）今日（3日）向全體正式員工發送內部郵件，證實花名「小姐姐」的原遊戲合作部總經理張再敏，涉嫌嚴重職務犯罪，並指出其已遭公安機關依法逮捕。

根據中媒報導，早在今年4月間，業界就盛傳張再敏被調查的消息。當時已有多位知情人士向中媒透露，張女是B站前合作部總經理，主要負責聯運遊戲相關業務，並稱她已被相關單位帶走配合調查。如今B站正式發文通報，疑似意味相關案件已有初步調查結果。

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根據LinkedIn（領英）資料顯示，張再敏曾任職於滙豐銀行、上海莫塞爾、華為等知名企業，並曾擔任華為遊戲中心部門主管。她於2021年初加入B站，擔任遊戲聯運合作部總經理，花名「小姐姐」，負責與各大遊戲廠商的合作洽談與資源整合。

外傳張女曾短暫入職中國另一科技巨頭騰訊，不過根據業界人士查證，其在騰訊的任職時間僅為數天，尚未進入正式角色即已離職。

目前B站並未對外透露更多調查細節與張女涉案詳細內容，此案也再次引發中國網路與遊戲業界對於企業內控與高階人員的關注。

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