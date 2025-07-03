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    腦袋開外掛！新研究靠「無痛電擊」 讓數學學渣變學霸

    1項新研究發現，對大腦施以溫和的電擊，能有效增強特定腦區的神經連結，進而顯著提升數學計算能力；示意圖。（法新社資料照）

    1項新研究發現，對大腦施以溫和的電擊，能有效增強特定腦區的神經連結，進而顯著提升數學計算能力；示意圖。（法新社資料照）

    2025/07/03 12:11

    〔編譯陳成良／綜合報導〕據《法新社》報導，1項發表於《公共科學圖書館：生物學》（PLOS Biology）期刊的新研究指出，對大腦施以溫和的電擊，可以顯著提升個人的算術表現。此發現不僅揭示了數學能力背後的腦神經機制，更提供了1種優化學習的潛在途徑，但同時也引發了可能加劇社會不公的倫理擔憂。

    由英國薩里大學神經科學家卡多什（Roi Cohen Kadosh）領導的團隊，招募了72名牛津大學的學生參與研究。他們首先透過腦部掃描，測量學生大腦中3個關鍵區域之間的連結強度，接著讓他們解決需要計算或背誦答案的數學問題。

    研究發現，大腦中掌管決策執行的「背外側前額葉皮質」，與涉及記憶的「後頂葉皮質」之間的連結強度，與數學計算能力呈正相關。換言之，這2個區域的「線路」連結越強，計算表現就越好。

    接著，研究人員讓受試者戴上配有電極的帽子，對其大腦進行1種名為「經顱隨機噪音刺激」的無痛電擊。結果顯示，原先表現較差的受試者，成績竟大幅提升了25%至29%，使其分數達到甚至超越了那些天生腦部連結較強的同儕；然而，此刺激對原本就表現優異者則沒有幫助。

    團隊相信，電刺激是透過增強神經元的興奮性，並與抑制過度活動的腦內化學物質GABA交互作用，從而有效地彌補了部分參與者較弱的神經連結。卡多什表示，若此技術能成功走出實驗室，將有望幫助學習困難者實現其抱負。

    然而，科恩也提出了關鍵的倫理警示。他擔憂，這類技術若未來僅有經濟能力較佳者才能取得，反而會擴大而非縮小人們在智識上的差距。他也鄭重呼籲，大眾切勿在家中嘗試此類實驗。

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