假警上門索金條！新加坡半年爆80起詐騙 民眾痛失1.5億元

新加坡警方證實，過去半年已接獲至少80起詐騙案，不法分子冒充官員索取現金或金條，累積涉案金額已逾670萬元新幣。（彭博資料照）

2025/07/03 14:13

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡警方證實，過去半年已接獲至少80起相關報案稱，不法分子冒充政府官員、以調查為由上門索取現金或金條，受害者累積已損失至少670萬元新幣（約新台幣1億5200萬元）。

據新媒《聯合早報》報導，新加坡警察部隊當地時間週三（2日）發布通告稱，上述詐騙手法中，受害者經常接獲自稱是銀行、金融機構或政府機構來電，如新加坡全國職工總會（NTUC）等。

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歹徒會謊稱受害者涉及某些金融交易、名下有尚未繳清的新保單或即將到期的保險、個人資料（如電話號碼或銀行資訊）被用於詐騙活動等。

待受害者否認相關指控後，歹徒便會將電話轉接給另1名聲稱來自新加坡金融管理局、警察部隊、律政部等政府單位的「官員」，並言之鑿鑿地指控受害者涉及洗錢等刑事案件。

隨後，歹徒會要求受害者提款、購買金條，或申報自己擁有的貴重物品如珠寶、名錶，並約定時間地點見面，把物品交出來作為「調查用途」。

部分受害者還被要求將金錢或貴重物品放在指定地點，不久後歹徒便安排車手將財物取走。

受害者往往在歹徒失聯或向新加坡警方求證時才發現受騙。新國警方提醒公眾，切勿將金錢或貴重物品交給身分不明人士，不要把金錢或物品放在指定地點供陌生人領取。

新加坡警方強調，新國政府官員絕不會透過電話要求民眾轉帳匯款、透露網銀登入資料、下載非官方應用程式，或將電話轉接給所謂的「警方」。

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