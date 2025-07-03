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    重作馮婦！泰國前部長將二度接任代理總理

    泰國前國防部長普譚今（3）日將被任命為代理總理。（路透）

    泰國前國防部長普譚今（3）日將被任命為代理總理。（路透）

    2025/07/03 12:03

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕泰國前國防部長普譚（Phumtham Wechayachai）今（3）日將被任命為代理總理。去年普譚也曾擔任代理總理。

    泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）因與柬埔寨的外交爭端違反道德規範，被憲法法院停職調查，由副總理兼交通部長宗龍倫吉（Suriya Jungrungreangkit）代理總理，宗龍倫吉只代理一天，就因為在內閣改組中被撤換下台；今天上任的內政部長普譚將代理總理。

    根據《法新社》報導，普譚擁有泰國頂尖大學的政治學學位，參與過1976年的學生運動，當時是要反對軍事獨裁者基迪卡宗（Thanom Kittikachorn）回歸，學運最終遭血腥鎮壓，至少40名學生喪生，史稱「法政大學大屠殺」，至今仍是泰國抗爭史上慘痛的一頁。外界估計，由於當時鎮壓使用實彈，死亡人數恐達500人。

    普譚在鎮壓時逃往叢林，加入共產黨遊擊隊策劃反抗泰國軍隊。普譚去年出任國防部長時就面臨保守派和親軍方人士質疑，被指責是共產黨員。對此，他回應「我是為了逃避暴力。不僅是我，其他學生也一樣。」

    普譚早已告別那段充滿激情的成長歲月，現在他以沉著冷靜、善於外交手腕而聞名。

    2024年8月14日，泰國憲法法院解除賽塔（Srettha Thavisin）的總理職位，普譚同日獲任命代理總理，直到8月16日貝東塔當選新任總理。這次泰國憲法法院暫停貝東塔總理職務，普譚再次代理總理一職。

    雖然普譚暫代貝東塔的總理職位，但他受訪時向記者說，他相信貝東塔能「挺過調查」。

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