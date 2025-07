中共攻台有B計畫？美媒曝北京更大野心 垂涎普廷的資源寶地

俄羅斯一份外流情報顯示,中共可能正把戰略目光鎖定西伯利亞。圖為中國國家主席習近平此前出席紅場閱兵。(路透)

2025/07/03 13:45

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕中共對台灣的軍事威脅備受關注,但北京傳出正在醞釀一項更大膽的計劃。美媒報導,來自中國內部討論和一份外流的俄羅斯情報文件顯示,隨著俄方陷入烏克蘭戰爭泥沼疲於東顧,北京的野心轉向北方,直指西伯利亞。

《國會山莊報》 2日報導,受國家自豪感和習近平願景的驅動,中國對台灣的執念依然是其政治基石。然而,入侵台灣將是一場後勤和經濟上的惡夢。

報導引述彭博經濟研究所分析估計,若台海發生戰爭,將造成全球約10兆美元(約294兆新台幣)經濟損失,相當於全球GDP的10%。由於台灣在半導體生產領域的主導地位,任何供應鏈中斷都將嚴重打擊全球供應鏈,包括中國自身的科技產業。如此高昂的代價,加上與美國盟軍爆發大範圍且長期衝突的風險,使得中國短期侵台的可能性越來越低。

相比之下,西伯利亞的前景誘人,且風險較小。該地擁有豐富的石油、天然氣、黃金、鑽石、稀土礦和淡水資源,這些對維持資源匱乏的中國經濟至關重要。

俄羅斯對西伯利亞的控制力道減弱,使該地對中國更具吸引力。報導提到,一份據稱來自俄羅斯聯邦安全局(FSB)的洩密文件,詳細揭示了莫斯科對中國在遠東地區進行人口與經濟滲透的擔憂。

該報告指出,中國情報活動有所增加,包括招募俄羅斯科學家、竊取軍事技術以及巧妙地主張歷史領土主權,例如在官方地圖上使用「海參崴」來稱呼符拉迪沃斯托克(Vladivostok),這些行動勾起人們對於19世紀「不平等條約」的歷史怨恨,俄羅斯透過這些條約侵佔中國大片領土。

戰爭研究所(Institute for the Study of War)近期分析強調,俄羅斯的軍備庫存逐漸枯竭,到2025年底或2026年,關鍵軍事硬體的妥善率將顯著下降,會影響包括西伯利亞部隊在內的所有俄軍,且大部隊已被調派至西線支援烏克蘭戰事。來自西伯利亞的報告形容,西伯利亞駐軍缺乏經驗豐富的人員,主要依賴過時的裝備和訓練不足的士兵。

與之形成鮮明對比的是,解放軍是一支現代化且技術先進的軍隊。此外,受西方制裁重創且日益依賴中國能源的俄羅斯經濟,缺乏有效加強其東翼的能力。

