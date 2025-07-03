煙火危機！美紐約州已接獲700起報案 警方提醒勿私放非法煙火

警方與有關當局特別安排一場震撼實驗，在公園向媒體示警非法煙火隨處亂放可能發生的爆炸，包括引爆汽車、郵筒及1隻烤雞，模擬煙火在不當情況下引爆的可怕後果。（圖擷自「@nypost」X）

2025/07/03 14:29

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國將於7月4日慶祝獨立紀念日，不少民眾開始私自放起非法煙火。紐約州納蘇郡（Nassau）官員表示，截至週三（2日）警方已接獲將近700起相關報案，居民在家門口就能聽見此起彼落的爆炸聲響，警方並特別示範安排引爆汽車展示嚴重性，警告民眾切勿從賓州等鄰近州引進煙火施放。

綜合外媒報導，納蘇郡警察局長派萊德（Patrick Ryder）說，「我們投入大量警力資源，非法煙火的舉動正在蔓延」。疫情期間許多大型慶典取消，導致民眾轉而自行施放煙火，導致混亂場景、如同戰場。

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警方與有關當局特別安排一場震撼實驗，在公園向媒體示警非法煙火隨處亂放可能發生的爆炸，包括引爆汽車、郵筒及1隻烤雞，模擬煙火在不當情況下引爆的可怕後果。納蘇郡長布雷克曼（Bruce Blakeman）強調，「每年都有人因此失明或斷指，切勿私自施放非法煙火。我們會依法逮捕」。

納蘇郡縱火和爆炸小組成員斯特里加羅（Ken Strigaro）指出，這些煙火其實與炸彈無異，應由專業人員在受控場域使用，接著點燃一堆垃圾，警告民眾切勿將未完全熄滅的煙火殘骸隨意丟棄。公開照片可見，警方人員示範煙火在車廂內爆炸的場景，整輛車瞬間起火燃燒。

副消防局長史密斯（Kevin Smith）補充，去年就有5起火災案例，主要是居民將炸開的殘留物丟棄，但未意識到這些物品仍可能因餘熱或活性而引發火災。

針對許多家長認為無害的仙女棒（sparklers），官員強調其實是「燙手山芋」。仙女棒的燃燒溫度可高達2000至3000華氏度（約1000至1650攝氏度），足以燒傷孩童的手掌。

官員重申，從賓州等鄰近州引進煙火不僅違法且很危險，因為稍有摩擦就可能引爆。

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